La trayectoria del Niemeyer a ojos de los profesionales de la cultura: un espacio que consolida las artes y el talento asturiano, pero que debe acercarse a la ciudadanía

El Niemeyer, que abrió un 25 de marzo de hace ahora 15 años, ha contribuido al fortalecimiento del tejido cultural en Asturias. Así lo creen programadores y profesionales del sector de la cultura consultados por este periódico, que si bien no dudan en destacar el impacto del centro cultural en toda la región, apuntan también que el complejo de la margen derecha de la ría ha de tener entre sus objetivos conectar más con la ciudadanía.

Semíramis González, directora de Laboral Centro de Arte, subraya que la existencia de distintos equipamientos culturales públicos en el Principado de Asturias ha permitido no solo el crecimiento, sino también la estabilidad del ecosistema artístico regional. En este sentido, recuerda que tanto la creación de Laboral —que celebrará su 20 aniversario el próximo año— como la del Centro Niemeyer, junto a instituciones como el Museo de Bellas Artes de Asturias, han sido claves para que los artistas puedan desarrollar su carrera en la región.

Santiago Sánchez, director de la compañía "L’Om Imprebis" y que suma estrenos en Avilés, considera, a su vez, que el primer “gran éxito” del Centro Niemeyer ha sido el “contenedor”; es decir, el edificio proyectado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Valora a su vez que el Niemeyer disponga de una Sala Club y la programación que, a su juicio, se distribuye de forma acertada según los formatos entre el teatro Palacio Valdés, el Niemeyer en su conjunto o la Sala Off en particular. “El Centro Niemeyer sitúa a Asturias, como el Campoamor, Laboral o Jovellanos, en primera línea de referencia cultural en España”. El artista destaca el trabajo de Antonio Ripoll, programador cultural del Centro Niemeyer o Carlos Cuadros, este último director del complejo cultural avilesino.

Semíramis Gonzalez ensalza que estos centros facilitan la producción de exposiciones, la puesta en marcha de proyectos específicos y la adquisición de obras, contribuyendo a que los creadores puedan vivir de su trabajo. Asimismo, reseña que este contexto favorece la llegada de nuevos artistas, tanto asturianos que regresan como otros procedentes de fuera que han decidido establecerse en la región.

Público de Avilés

Santiago Sánchez subraya, por su parte, que en Avilés “se ha construido un público que tiene el hábito del teatro y el conocimiento de ver mucho teatro”. La directora de La Laboral pone en valor igualmente la capacidad del Centro Niemeyer para acercar al público propuestas de primer nivel en artes visuales, fotografía y artes escénicas, así como su papel como espacio de conexión entre distintas disciplinas artísticas. Esta interrelación, ha señalado, favorece el diálogo creativo y enriquece el panorama cultural.

De cara al futuro, González defiende que tanto el Centro Niemeyer como el resto de equipamientos culturales públicos deben seguir reforzando su vínculo con el contexto local sin renunciar a su proyección nacional e internacional. En su opinión, estos espacios deben actuar como plataformas que visibilicen y posicionen el trabajo de los artistas asturianos en otros territorios.

Cultura pública

La directora de la Laboral reivindica, asimismo, la necesidad de mantener una apuesta firme por la cultura pública, incluso en contextos complejos, al considerar que las instituciones culturales desempeñan un papel fundamental no solo en el desarrollo crítico de la ciudadanía, sino también en su bienestar emocional.

Desde Avilés

Béznar Arias, promotor cultural avilesino, considera el proyecto del Centro Niemeyer “como el más ambicioso e ilusionante” que ha vivido en la ciudad. En el apartado laboral, apunta: “Solo puedo estar agradecido a los gestores anteriores y a los actuales, con los malos rollos incluidos, que los hubo y difíciles, pero jamás hubiera sido posible traer a Avilés a Paco de Lucía, John Mayall, Jackson Browne, Luz Casal, Eric Burdon, Bob Geldoff, Wilko Johnson, o últimamente a Toquinho, Amancio Prada, entre otros muchos. No puedo dejar pasar el apoyo decidido de los actuales gestores a espectáculos puramente avilesinos como la Antología de Aviles y Carretera de Aviles con llenos absolutos”.

¿El futuro? A juicio de Béznar Arias: “Lo vamos a escribir todos”. “Solo deseo que se rompan las barreras de una vez por todas entre parte de la ciudadanía y el Niemeyer. El Centro debe mirar a la ciudad, y los ciudadanos sentirse identificados con el Centro Niemeyer”.