Última llamada para reservar mesa para la Comida en la calle de Avilés: esto es lo que hay que hacer para optar a los últimos 3.122 huecos

Última llamada para los rezagados. El Ayuntamiento lanza este viernes las últimas reservas para la Comida en la calle, para las que no es necesaria cita previa. De las 15.000 plazas sacadas, solo queda 3.122 huecos, que se repartirán en riguroso orden de llegada. Cada persona podrá reservar un máximo de 60 sillas. El trámite comenzará a las 9.00 horas en la sede de Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en La Ferrería, 15. Las zonas de Carbayedo, Galiana, San Francisco, Plaza de España, Carlos Lobo y El Carbayu están ya están agotadas.

El primer día, el lunes 23, se reservaron 4.138 plazas (2.846 por la mañana y 1.292 por la tarde), el martes 24 hubo 3.396 plazas reservadas (2.392 por la mañana y 1.004 por la tarde), el miércoles 25 se reservaron 2.400 plazas (1.454 por la mañana y 946 por la tarde) y este jueves 26 se cerró con 2.144 reservas (1.260 por la mañana y 884 por la tarde).

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De las 500 citas previas, repartidas a través de la web www.comidaenlacalle.com el pasado viernes, se han formalizado 407 reservas y 93 no se han presentado a la cita programada en estos cuatro días. El lunes faltaron 7 citas, el martes 16, el miércoles 25 citas y hoy jueves 45.