Sin "cantera" pero con corazón: la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza de Avilés se prepara para dar inicio a la Semana Santa y presentar su nueva imagen

Con una nueva imagen, 145 cofrades y "muchas ganas de sacar a La Borriquilla" afronta la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza la Semana Santa de este año. Una celebración que sienten "llena de emoción y reconocimiento a todos los cofrades", tal y como destaca su hermano mayor, Rufino Arrojo.

Aunque aseguran que estos últimos años "hemos contado con un pequeño incremento de cofrades", Arrojo asegura que es imposible ignorar "el mayor hándicap que tenemos con respecto a otras cofradías de la ciudad". Se explica: "Al contrario que, por ejemplo, en San Nicolás de Bari o en Santo Tomás de Canterbury, nosotros no contamos con catecismo ni colegio. Ellos, gracias a este detalle, se pueden nutrir de nuevas generaciones para hacer el relevo generacional. Eso sí, tuvimos nuestros altibajos durante los 29 años de historia que vamos a hacer, pero ahora somos 145 cofrades".

Para Arrojo, que la Semana Santa de Avilés se convierta en Fiesta de Interés Turístico Nacional "puede ser un gran respaldo para la ciudad, pero para las cofradías no nos va a aportar ningún elemento económico que nos pueda ayudar a mejorar", aunque eso sí, apoya sin dudas esta distinción. "Será un distintivo de calidad y un reconocimiento al trabajo de toda la gente que vino antes que nosotros, desde 1947 hasta hoy. Cientos y miles de avilesinos que comenzaron con ello, nosotros cogimos el testigo y esperemos que mañana otros lo continúen", sostiene el cofrade, sobre un nombramiento para el que aún ahbrá que esperar.

La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza nació en noviembre de 1997 con el fin de recuperar la procesión de La Borriquilla en el domingo de Ramos, que estuvo 20 años sin salir a la calle. Estableció su sede en la iglesia de San Antonio de Padua y, desde entonces, dan inicio a los desfiles procesionales de Semana Santa en Avilés. Una vez cumplido ese objetivo, en 1999 fueron los encargados de incluir al primer crucificado de la procesión del Santo Entierro con el Cristo de la Agonía, pues "hasta entonces se pasaba del Jesusín de Galiana con la cruz a cuestas a la urna directamente", asegura el hermano mayor, Rufino Arrojo.

Imagen del Cristo de la Agonía / Mara Villamuza / LNE

Un nuevo Cautivo Despojado

Tras dos años con la idea en la cabeza, la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza estrenará una nueva imagen durante la procesión del Lunes Santo. Hasta ahora procesionaba con ellos un Cristo de Medinaceli "de tamaño muy reducido, y lo que queríamos era una talla un poco más mayor y, también, más vistosa", explica Arrojo.

Cuando la idea se gestó, tenían muy claro que "el principal obstáculo era el dinero". Así que decidieron hacer una cuestación popular donde "colaboraron cofrades particulares y la Iglesia, gracias a ello conseguimos hacer el sueño realidad". Los avilesinos y todos los visitantes de la ciudad por la Semana Santa podrán ver la nueva imagen del Jesús Cautivo Despojado, que llegó el pasado miércoles a la iglesia de San Antonio de Padua y que "preparamos y vestimos para tenerlo listo para la presentación de este viernes".

Para poder darle la bienvenida a esta nueva imagen, este viernes, 27 de marzo, a las 20.30 horas, se ha preparado un acto de presentación en su sede, donde "va a intervenir el rector de la iglesia y consiliario de la cofradía, Luis López Menéndez, y nuestra banda. Se bendecirá y daremos algunas palabras", detalla Arrojo. Y es que poder contar con la nueva talla "es muy importante, un espaldarazo bien grande para el patrimonio que custodia la cofradía". Por eso, esperan que les guste mucho a los avilesinos.

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Por otra parte, tras 15 años de trabajo de restauración por parte de la Escuela Superior de Arte de Asturias, se ha devuelto a su estado original unas andas, "que son las más antiguas que se conservan". Y aunque "no se espera que se vaya a utilizar en procesión", se utilizarán para exponer la figura de algún santo, Cristo o virgen encima de ellas, aclaró Arrojo.