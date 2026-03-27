Cartelismo pop para decir "No a la guerra" en el IES Menéndez Pidal de Avilés

El IES Menéndez Pidal tiene unos firmes compromisos en la defensa de la paz y es una de las razones por las que el centro inauguró este viernes una exposición de cartelismo bajo el lema "No a la guerra" en la sala DZ. Once propuestas de once alumnos que emplean iconografías pop para repudiar todo conflicto bélico. Imágenes de tanques que lanzan corazones se entremezclan con la simbiosis planteada por Nicolás García de una granada de mano y una granada de fruta "para hacer una metáfora de los horrores de la guerra".

Candela Torres quiso simbolizar el ataque a la paz con un disparo a una paloma blanca al tiempo que Mateo García se ha basado en el poema de Bertolt Brecht en una imagen de una pistola retorcida "que representa el carácter autodestructivo" de las guerras y Sofía Vernigorova usó formas y colores "para transmitir sensación de dolor y el sufrimiento de la guerra". También participaron en la muestra Carla Bote, Laura de los Ángeles, Laura Serrano, Adrián Taveras, Daniela García y Ellisabeth Duraska, todos alumnado de la asignatura de Diseño de 2º de Bachillerato artístico.

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"Las imágenes de 'No a la guerra' se combinan de forma experimental con la otra muestra, 'La Ciudad de las damas' creando un lugar utópico y maravilloso en la sala DZ que llevará por título 'No a la guerra en la ciudad de las damas, un lugar para la utopía, para soñar, para la paz'", exponen desde el centro educativo.