La Casa de las Mujeres ofrece ocho talleres gratuitos durante los próximos meses

Avilés ofrece ocho talleres participativos y gratuitos en su programación de la Casa de las Mujeres para los meses de abril, mayo y junio, para los cuales hay 140 plazas disponibles. Entre las actividades repiten algunas de anteriores ediciones, como la marcha nórdica, los cursos de autoayuda como combatir el estrés o sacar rendimiento al móvil, que han tenido una gran aceptación por parte del público. Además, se incorporarán talleres para adquirir conocimientos básicos sobre Inteligencia Artificial, para utilizarla en provecho propio en tareas cotidianas o una actividad para saber proteger el patrimonio personal de forma que a la hora de realizar una operación financiera. También hay un taller de botánica con perspectiva de género, la prevención de la soledad y otro para adquirir confianza y seguridad a la hora de expresarse.

Los talleres están dirigidos a mujeres mayores de 18 años y empadronadas en el municipio de Avilés. No se permite más de tres ausencias en cada taller. Cabe tener en cuenta que tendrán preferencia las solicitantes que no hayan realizado el taller anteriormente. Se podrán inscribir en un máximo de 3 talleres por orden de prioridad.

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El plazo de preinscripción finaliza el 7 de abril a las 19 horas. La plaza será confirmada por correo electrónico y por teléfono. También se puede hacer la preinscripción de forma presencial en la Casa de las Mujeres en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas de lunes a viernes.