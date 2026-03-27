De lo clásico a lo innovador: las palmas de Avilés conquistan la Semana Santa
Avilesinos de todas las edades apuran la compra de ramos para La Borrquilla, que van desde los más clásicos a los sorprendentes por sus composiciones
Avilés se lleva la palma: las hay pequeñas, grandes, tejidas, con caramelos, con peluches, en adornos de cerámica…. A falta de unas horas para el Domingo de Ramos, floristeras y artesanas de Avilés apuran las ventas de estas creaciones que cada año van más allá en cuanto a creatividad. De entre todos los vendedores, María Luz González, “Ferroñes”, es una de las más conocidas: lleva 44 años tejiendo palmas en Avilés, los últimos 38 vendiéndolas en una puesto que instala en la calle de La Fruta, a la intemperie.
“Antes nos poníamos en la plaza de abastos, era precioso”, reconoce. Aunque ahora es el momento de las ventas, González lleva ya meses trabajando el producto: “En verano hago los lazos y en diciembre empiezo a tejer. Además, me gusta que sean diferentes de año en año”, sentencia. No sabe cuántas hace: “Muchas”. Sus manos dan fe.
"Son un regalo"
De las más clásicas a las más llamativas. Estas se venden en la floristería Silvestrum de Rivero: las hay personalizadas, de flor seca, con peluches añadidos… O en Rosa Rosam, en González Abarca, por citar otro ejemplo. En esa última, Gloria Pantiga explica, con existencias ya agotadas: “Nosotros vendemos sobre todo composiciones. Nuestro público busca algo diferente, aunque pague un poco más. En realidad, la palma ya es un regalo”, subraya. Guiomar Álvarez, con floristería en Sabugo, también trabaja la palma de Ramos. Procura, como sus colegas de profesión, innovar y cambiar los modelos cada año. La que más vende: “La chiquitina”.
De laurel, con romero, clásicas, modernas, innovadoras… Avilesinos adultos y pequeños saldrán a la calle este domingo, ramo en mano, para participar en la procesión que protagoniza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza: La Borriquilla, inicio de la Semana Santa.
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