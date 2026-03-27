La Comida en la calle de Avilés se adelanta al otro lado del charco: San Agustín de la Florida celebra su primer banquete popular
Los vecinos de la localidad fundada por Pedro Menéndez agotan los tickets para participar en su primer convite vecinal
La Comida en la calle se adelanta al otro lado del charco. Los vecinos de San Agustín de la Florida celebraron este viernes su primer convite popular, en homenaje al que se celebra en Avilés con motivo de las fiestas del Bollo. En el convite, celebrado en una gran mesa protegido con un mantel con los colores de la bandera de España, los vecinos compartieron comida y sobremesa, al estilo avilesino. Además, también hubo música en directo.
La inciativa de organizar una comida popular en la ciudad fundada por Pedro Menéndez, surgió después de que el año pasado una comitiva de la localidad estadounidense hermanada con Avilés disfrutase de las fiestas del Bollo. El banquete floridano lleva por nombre St Augustine Community Table, y está organizado por el Ayuntamiento, la St Augustin Florida Sister Cities International y el Flagler College. El precio para participar era de 20 euros y cada comensal ercibía un picnic con comida. La iniciativa fue un auténtico éxito, con todas las entradas agotadas.
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