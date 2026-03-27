El equipo de gobierno de Castrillón se reunirá con las asociaciones vecinales para detallar las inversiones de 2026

El equipo de gobierno de Castrillón se reunirá en las próximas semanas con las asociaciones vecinales del concejo para detallar con ellos las inversiones que se harán durante el 2026, y que se incluyen en su proyecto presupuestario. "Los dirigentes vecinales demandan conocer al detalle el presupuesto y eso haremos", afirman desde el PP castrillonense, que destacan que los nueve millones del capítulo de inversiones previstos para el próximo ejercicio son "una cifra nunca conseguida" hasta ahora en el municipio. "Esta importantísima partida parece que no le gusta a la oposición", afean los populares.

Al respecto de la poca concreción en algunas de las partidas del presupuesto, el PP subraya que "como en todo presupuesto, algunas están especificadas y otras son genéricas, pero se destinarán en zonas concretas a lo largo del año". "Entre las mejoras necesarias para el concejo hay que destacar el esfuerzo especial por el mantenimiento general del concejo, con la mejora realizada de servicios básicos como los de limpieza, recogida y reciclaje de basuras. Además, también contemplamos el asfaltado de calles en los núcleos urbanos, especialmente en Raíces, Salinas y Piedras Blancas. También se instalará una marquesina de bus en Salinas y varios pasos de peatones inteligentes a lo largo de la antigua N-632, en la que se está acometiendo la mejora del alumbrado en La Vegona y desde Piedras Blancas hasta Vegarrozadas", explican desde el equipo de gobierno, que también ponen el foco en las instalaciones deportivas. "Se ampliará y mejorará el polideportivo de Salinas y se renovará el parqué del de Piedras Blancas. También se construirá una pista BTT y la cubierta de la pista de petanca en Piedras Blancas", apuntan.

Otro de los puntos que destacan desde el PP de Castrillón pasa por la cultura. "Mejoraremos y ampliaremos las instalaciones culturales, como el Valey, para proceder a su reapertura; además de que realizaremos la habilitación de la sala multiusos en los bajos de las viviendas sociales del Agüil, actuación que complementará la restauración del salón de actos del antiguo instituto de Salinas", señalan los populares. En cuanto a la oferta cultural, el equipo de gobierno asegura que "seguirá la intensa programación descentralizada por todo el concejo".

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Además, se acometerán mejoras en parques y zonas de juegos infantiles de todo el concejo, según explican. El equipo de gobierno también incide en el convenio con el Consorcio de Transportes para crear una línea de bus entre Piedras Blancas y Coto Carcedo, lugar donde se mejorará el local de la asociación vecinal. "En La Plata se está actualizando el proyecto de senda peatonal y en Pillarno se realizarán mejoras en caminos y alumbrado, tras haber hecho mejoras en las instalaciones deportivas del pueblo", incide el PP. También se harán actuaciones para reparar la cubierta del río Ferrota y el hundimiento en la mina de Arnao.