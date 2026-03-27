Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
El herido presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico
Grave accidente laboral en Corvera. Un trabajador ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) tras sufrir una caída de una escalera. La víctima padecía un fuerte golpe en la cabeza.
Los servicios de emergencia recibieron aviso del suceso a las 10.13 horas. A través de una llamada alertaban de que el trabajador había sufrido una importante caída mientras trabajaba en una chapistería de Nubledo. Hasta allí se desplazaron los servicois médicos que, inicialmente, plantearon la posibilidad de trasladar al herido al HUCA, en Oviedo; si bien, finalmente determinaron su transporte al HUSA, en Avilés. A falta de más pruebas, prsentaba un traumatismo craneoencefálico.
Se da la curiosa circunstancia de que este suceso prácticamente coincidió en el tiempo con el grave accidente sufrido por un trabajador de 56 años en Gijón, que falleció tras cae del tejado de un edificio de cinco plantas.
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