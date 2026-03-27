Un Jesús despojado y con heridas: así es la nueva imagen que la cofradía de la Esperanza estrena en Avilés, hecha en Sevilla y bendecida para procesionar el Lunes Santo
La nueva imagen de Jesús Cautivo, bendecida este viernes en la iglesia de San Antonio de Padua, llega a Avilés tras un esfuerzo económico de la cofradía, coincidiendo con el 800 aniversario de San Francisco de Asís
I. G.
La cofradía de Nuestro Jesús de la Esperanza estrena esta Semana Santa una nueva imagen de Jesús Cautivo. Se trata de una pieza de madera policromada de 1,80 metros de altura. "De tamaño natural", apostilla Rufino Arrojo, que es el hermano mayor de esta cofradía adscrita a la iglesia de San Antonio de Padua, también conocida popularmente como la de Los Padres. Esa imagen llegó este jueves a Avilés procedente de un taller artesanal andaluz, más concretamente de Sevilla, justo a tiempo para ser bendecida de viernes y sumarse a la Pascua avilesina, para confirmar así un deseo expreso de los miembros de esta hermandad y de la orden franciscana. El rector de San Antonio de Padua, Luis López, fue el encargado de bendecir la nueva imagen con acento andaluz este viernes al tiempo que la banda de tambores de la cofradía de Jesús de la Esperanza era la encargada de poner la percusión al acto. La pieza representa a un Jesús despojado de sus vestiduras, después de ser azotado. Participará en el segundo paso de esta cofradía, el Lunes Santo, para representar el relato bíblico de Jesús apresado en el Monte de los Olivos.
La pieza muestra a un Jesús con la mirada al horizonte, los ojos llorosos y con marcas de latigazos, gotas de sangre y moratones, con la túnica arrancada, despojada. "Es una imagen sobria, expresiva y catequética para explicar ese momento, ese sufrimiento de Jesús", señaló el párroco de San Antonio de Padua, que relató además que esa nueva imagen llega a Avilés coincidiendo con el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís. "Es como un regalo de la orden franciscana a Avilés, que es quien comenzó las procesiones y llega además en un año de jubileo", detalló Luis López.
La nueva figura sustituirá a la que hasta el pasado año participaba en las procesiones avilesinas, la de Jesús de Medinaceli. "La principal razón para contar con una nueva imagen era el tamaño", detalló Arrojo, que no dudó en remarcar que la nueva pieza "cuenta con una gran expresividad" a la par que es sencilla en sus formas. La nueva imagen, continúa el Hermano mayor, sustituirá a la de Jesús de Medinaceli que ha acompañado a la cofradía durante más de una veintena de años. "Se trata de una imagen de los años sesenta que seguirá en la capilla de la iglesia de San Antonio de Padua", resume Arrojo.
Este nuevo Jesús Cautivo ha sido posible después de un gran esfuerzo económico por parte de esta cofradía, una de las más pequeñas en número de miembros de las existentes en Avilés. Arrojo detalla que la adquisición de esta pieza que es de nueva creación ha sido posible gracias a una cuestación y a la colaboración desinteresada de los cofrades y otras personas particulares que quisieron aportar su grano de arena para engrandecer así el patrimonio de esta cofradía que el año próximo cumplirá sus primeros treinta años de vida.
Aquel sueño de la cofradía con sede en el templo de Carlos Lobo se ha convertido en una realidad. El dinero lastraba cumplir esa idea de contar con una imagen "más grande y más vistosa" y con el esfuerzo económico de no pocas personas, la pieza ya está en Avilés para su lucimiento que tras la bendición de este viernes será en el paso del próximo Lunes Santo.
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