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Jesusín de Galiana regresa a su capilla tras la novena

En imágenes: Así fue el traslado con procesión de Jesusín de Galiana

En imágenes: Así fue el traslado con procesión de Jesusín de Galiana

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En imágenes: Así fue el traslado con procesión de Jesusín de Galiana / Mara Villamuza

Jesusín de Galiana ya descansa en su capilla después de la novena celebrada en la iglesia de San Nicolás de Bari. La imagen fue trasladada ayer en procesión desde el templo de San Francisco hasta la capilla de la parte alta de Galiana (en la imagen). Fue acompañado por las catorce cruces que representan el Viacrucis y los niños que portaban velas para iluminar el camino. La banda de tambores marca el paso a fieles y devotos de un Cristo que vuelve a su casa tras algo más de una semana, todo para prepararse para los pasos que su cofradía tiene por delante en los próximos días. La Semana Santa comienza oficialmente mañana, que es Domingo de Ramos con la bendición de las palmas en el exterior de San Antonio de Padua y el paso de La Borriquillla, que marca el inicio a siete días de penitencia.

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