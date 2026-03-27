Josín García da el relevo a Héctor Fernández al frente de la asociación vecinal de La Luz

Los vecinos de La Luz han hablado y han votado por un cambio en la junta directiva de la asociación vecinal. Josín García y su equipo son los ganadores de la jornada, eso sí, lo han hecho por una diferencia de diez votos con respecto a la candidatura de Héctor Fernández. El grupo encabezado por García obtuvo 66 sufragios frente a los 56 del equipo del actual presidente. La participación fue del 36 % de los vecinos que estaban llamados a votar en estos comicios internos.

García, nada más conocer el resultado, agradeció la confianza de los vecinos y destacó que la principal prioridad de su equipo será que el barrio esté atendido. "Lo primero va a ser sentarnos y hablar de las mejoras del barrio", señaló el nuevo presidente vecinal, que celebró la alta participación en las elecciones a la nueva junta, teniendo en cuenta que concurrían dos candidaturas, algo que no ocurría desde hace algo más de una década.

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Una de las nuevas ideas que baraja la nueva junta directiva será la dinamización musical del barrio con la programación de talleres y pequeños conciertos durante los meses de verano. "Queremos hacer coas diferentes".