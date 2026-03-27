Josín García da el relevo a Héctor Fernández al frente de la asociación vecinal de La Luz
El nuevo líder vecinal apostará por exigir medidas para el barrio y organizar conciertos
El grupo ganador obtuvo solo diez votos más con una participación del 36% del censo en las elecciones para elegir la nueva junta directiva
Los vecinos de La Luz han hablado y han votado por un cambio en la junta directiva de la asociación vecinal. Josín García y su equipo son los ganadores de la jornada, eso sí, lo han hecho por una diferencia de diez votos con respecto a la candidatura de Héctor Fernández. El grupo encabezado por García obtuvo 66 sufragios frente a los 56 del equipo del actual presidente. La participación fue del 36 % de los vecinos que estaban llamados a votar en estos comicios internos.
García, nada más conocer el resultado, agradeció la confianza de los vecinos y destacó que la principal prioridad de su equipo será que el barrio esté atendido. "Lo primero va a ser sentarnos y hablar de las mejoras del barrio", señaló el nuevo presidente vecinal, que celebró la alta participación en las elecciones a la nueva junta, teniendo en cuenta que concurrían dos candidaturas, algo que no ocurría desde hace algo más de una década.
Una de las nuevas ideas que baraja la nueva junta directiva será la dinamización musical del barrio con la programación de talleres y pequeños conciertos durante los meses de verano. "Queremos hacer coas diferentes".
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