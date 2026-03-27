Luto en los salesianos de Avilés por el fallecimiento de Engracia González, histórica conserje y "referente humano del centro"
"Fue el primer saludo al llegar, la palabra amable en los días difíciles y un ejemplo constante de cercanía, responsabilidad y compromiso", destacan desde el centro
Luto los salesianos de Avilés. El fallecimiento de la histórica conserje del centro Engracia González Morán, que desempeñó el cargo "con entrega y dedicación" desde los años 80 ha sumido en un profundo pesar a la comunidad educativa del centro avilesino: "Deja una huella imborrable en nuestra institución".
Como destacan desde el centro, Engracia González Morán "fue mucho más que la conserje". "Fue el primer saludo al llegar, la palabra amable en los días difíciles y un ejemplo constante de cercanía, responsabilidad y compromiso. Su vocación de servicio, su discreción y su trato siempre afectuoso la convirtieron en una figura querida por generaciones de alumnos, familias, educadores y personal del centro", ensalzan de la conserje, fallecida este viernes a los 74 años de edad.
"Su presencia diaria formó parte esencial de la vida cotidiana, contribuyendo a crear un ambiente acogedor y familiar que todos valorábamos profundamente. Ella supo ganarse el cariño y el respeto de toda la comunidad hasta convertirse en un referente humano difícil de reemplazar", destacan también desde el Santo Ángel, agradecidos "por todo lo que nos regaló a lo largo de los años: "Nos quedan su ejemplo, su sonrisa y el recuerdo de una vida entregada a los demás. Desde la comunidad educativa de Salesianos Avilés nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, a quienes trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo en estos momentos".
La capilla ardiente de Engracia González Morán, que deja esposo, dos hijos, una nieta y demás familia, está abierta en la sala 3 del tanatorio de Avilés. Este sábado, a las 17.00 horas, se celebrará el funeral en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.
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