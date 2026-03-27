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La Policía detiene a una asistente a domicilio en Avilés por el robo de joyas de oro valoradas en 2.000 euros

Los agentes lograron recuperar una pulsera que ya ha sido entregada a su legítima propietaria, según medios policiales

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / E. P.

M. M.

Avilés

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a una mujer como presunta autora de un delito de hurto continuado cometido en el domicilio donde trabajaba como empleada de ayuda a domicilio. A la detenida se le atribuye la sustracción de diversas joyas de oro, logrando los investigadores recuperar una pulsera que fue reconocida por la perjudicada.

La investigación se inició el pasado 11 de marzo tras la denuncia de una ciudadana que informó de que su madre, de edad avanzada, echaba en falta varias piezas de joyería en su vivienda. Aunque en un primer momento la familia pensó en un extravío, la desaparición de nuevos objetos confirmó sus sospechas.

Los agentes de la Policía Nacional constataron que la detenida prestaba servicio desde principios de febrero a través de una empresa asistencial, lo que le permitía el acceso a todas las dependencias y objetos personales de la víctima. Las gestiones policiales determinaron que la sospechosa había vendido varias joyas en establecimientos de compraventa de oro, coincidiendo las fechas y las características de las piezas con las fotografías aportadas por la denunciante. El valor de lo sustraído ascendía aproximadamente a 2.000 euros.

Una vez plenamente identificada, los agentes procedieron a su detención y lograron recuperar una pulsera que ya ha sido entregada a su legítima propietaria. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente.

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La Policía Nacional recuerda que este tipo de delitos afecta especialmente a personas mayores o dependientes, que depositan su confianza en personal asistencial.

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