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El PP de Castrillón se defiende de las críticas a su presupuesto: "Parece que la oposición está escocida"

"Izquierda Unida y PSOE son responsables de la baja ejecución presupuestaria", afirma el equipo de gobierno

Nuria González-Nuevo

Nuria González-Nuevo / Miki López

Noé Menéndez

Noé Menéndez

"Nosotros no engañamos a los ciudadanos, quién pretende hacerlo es la oposición, que parece que está escocida al encontrarse con unos presupuestos potentes, con soluciones a las principales necesidades de Castrillón". Nuria González-Nuevo, portavoz del PP en Castrillón, respondió con dureza a las críticas de la oposición al presupuesto que, en principio, se aprobará el próximo martes. "Mienten a la hora de decir que no hemos bajado los impuestos. Hemos bajado el Ibi del 0,56 al 0,49; lo que supone un ahorro de 530.000 euros para los vecinos, pero todavía no ha sido ejecutado. Durante nuestro mandato hemos congelado los precios congelados a pesar de la inflación acumulada, solo hemos subido el agua y la basura, que estamos obligados por contrato", explica la popular.

González-Nuevo destacó la gestión del PP en el gobierno de Castrillón, "lo que ha posibilitado que tengamos un remanente de tesorería de más de 26 millones de euros, bajemos y congelemos impuestos, y paguemos en tiempo y forma a proveedores". Sobre la ejecución del anterior presupuesto, punto en el que centró sus críticas Izquierda Unida, la portavoz reconoció que "ha sido baja", aunque culpó de ello a la oposición. "Es un hecho evidente que IU y PSOE son responsables al oponerse a los presupuestos que presentamos en mayo. Ya advertimos en ese momento que iba a ser muy difícil tener una ejecución importante por esta tardanza en aprobarlos, ejecución en la que se cumplió la regla de gasto y la estabilidad. En todo caso, hay inversiones de este presupuesto que están a punto de ejecutarse, como la reforma de la calle Campoamor en Salinas o el proyecto de mejora de la eficiencia energética en la Vegona", señala la popular, que recuerda que, durante los gobiernos de izquierdas "la ejecución presupuestaria nunca llegaba al 30%".

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"Hemos presentado, con un acuerdo con Vox, un presupuesto con contención en gastos de personal y con expansión de las inversiones, junto con las dos reformas con cargo al remanente, un presupuesto suficiente pero asumible y ajustado a las necesidades del concejo", subraya González-Nuevo, que también puso el foco en las críticas del PSOE. "Es sorprendente que nos hayan hecho llegar unas propuestas, que la mayoría de ellas están recogidas en el presupuesto, y que ahora lo descalifiquen cuando en la reunión tuvimos se valoró como llevar a cabo sus peticiones", indica la portavoz del PP, que cree que eso demuestra que "tenemos una oposición demagógica, sectaria y que se guía por el cuánto peor mejor".

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