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El PP de Gozón critica el aparcamiento disuasorio del cabo Peñas: "Lo hace imposible de de visitar"

Los populares temen que el aparcamiento disuasorio, con parquímetro y transporte en furgonetas eléctricas, genere caos en lugar de promover el turismo en Gozón

Terrenos en los que se prevé ubicar el nuevo estacionamiento, con el faro de Peñas al fondo

Terrenos en los que se prevé ubicar el nuevo estacionamiento, con el faro de Peñas al fondo / A. G.

I. G.

Peñas

El PP de Gozón considera que el aparcamiento disuasorio del cabo Peñas, vinculado al plan de sostenibilidad turístico del concejo, hará "imposible visitar" ese espacio natural situado en la punta más al norte de Asturias. "Lo llaman disuasorio y vaya si es disuasorio, tendrá una capacidad para 160 vehículos", indica Roberto Álvarez, portavoz de la junta directiva del PP gozoniego, quien considera escasa esa cifra. "Como todo lo que toca el PSOE de Gozón, se avecina el caos absoluto en Peñas y en lugar de promocionar el concejo y su turismo, le dan la puntilla impidiendo que la gente pueda acceder de forma ordenada, ágil y cómoda", añadió.

Los populares plantean una serie de dudas sobre ese estacionamiento situado en las inmediaciones del faro. "¿Qué van a hacer cuando se llenen las 160 plazas? ¿Dónde aparcarán los vehículos? Probablemente en ¿la carretera?", se preguntan los populares, que dudan también acerca de los trayectos que harán las "furgonetas eléctricas" para acercar a los visitantes al entorno del cabo.

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Álvarez recordó además que el sistema que planea incorporar el Ayuntamiento de Gozón en el nuevo estacionamiento incluirá un parquímetro digital, alimentado por energía solar con capacidad solar y con capacidad de pago multicanal (efectivo, tarjeta bancaria y aplicación) y un sistema de emisión de tickets. "Si con un parquímetro solar ponemos al concejo en la cima del turismo asturiano, nada más que decir", ironizó Álvarez.

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