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El PP pide que el parking exterior del Niemeyer sea gratis y que se saque a licitación la explotación del subterráneo

"Si se va a pagar por la gestión del aparcamiento, que al menos el beneficio sea para el centro cultural", denuncia el diputado autonómico José Luis Costillas

Esther Llamazares, José Luis Costillas y Susana Fernández

Esther Llamazares, José Luis Costillas y Susana Fernández / Miki López / LNE

A. de la Fuente

Que el parking exterior del Niemeyer se abra al público de manera gratuita y que se saque a licitación la explotación del aparcamiento subterráneo. Eso es lo que pide el Partido Popular, que acusa al Principado de oscurantismo en la gestión de los estacionamientos del centro cultural. "Ha sido una decisión rocambolesca de la consejera de Cultura", ha criticado este viernes el diputado autonómico de los populares José Luis Costillas, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por la portavoz municipal, Esther Llamazares, y por la también diputada regional Susana Fernández.

Lo que critican los populares es, en general, la gestión que ha hecho el PSOE desde que el 22 de diciembre de 2024 el Principado anunciase la compa del parking subterráneo a Sepides por 3,2 millones, que después se lo cedió al Niemeyer que, a su vez, ha suscrito con convenio con el Ayuntamiento y la empresa municipal Ruasa, para que sea esta última quien lo explote y gestione. "Lo que pedimos es que si se va a pagar por la gestión del parking subterráneo (el Niemeyer asume los gastos de suministro y un canon anual de 8.500 euros anuales por amortización de inversiones), la gestión se otorgue a través de una licitación pública, y que sea el centro cultural quien obtenga un beneficio económico que sirva, por ejemplo, para mejorar la programación", critica Costillas.

El diputado autonómico también clamó contra la instalación de la nueva barrera en el aparcamiento exterior del centro cultural, el que se encuentra tras la zona de la cafetería. "Un aparcamiento que era gratuito, ahora lo han cerrado. Nos quedamos con que los ciudadanos tenían un parking público y ahora, después de comprar el subterráneo al Sepides y de dar su explotación a Ruasa, tendrán que pagar por estacionar en el centro cultural", argumenta Costillas, para quien esta gestión "roza la legalidad".

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También denunció la situación la portavoz popular, Esther Llamazares. "Lo que vemos es que esta operación parace que está hecha para salvar al Sepides", criticó la edil, que también cargó contra la gestión del centro cultural, que estos días ha cumplido 15 años de trayectoria: "Nació con una promesa, la de tener un referente cultural internacional, que desde luego se ha quedado en poco más allá de la ciudad de Avilés. Lo que estamos viendo es un gestión opaca".

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