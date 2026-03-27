El proyecto para construir 130 nuevos chalés en Avilés da un importante paso: así se encuentra la tramitación

Nuevo paso adelante en el proyecto para construir 132 nuevos chalés en Avilés. La consejería de Medio Ambiente considera medioambientalmente viable el plan de Bao Sur, promovido por la empresa Team Inmobiliario S. L, participada por el expresidente del Real Avilés, José María Tejero del Río. Los planos contemplan la promoción de 163 viviendas -31 de ellas de protegidas-, un parking, parques y jardines en la parroquia de Miranda.

El documento hecho público por el Principado establece que los promotores del plan tendrán que tener en consideración que el suministro de agua de consumo humano cumpla los requisitos de calidad, que se trate adecuadamente la erradicación de especies invasoras como el plumero de la Pampa y el arbusto de las mariposas (ambas consideradas invasoras), el uso de especies vegetales adecuadas para las zonas verdes y que promoverán la eficiencia energética en las edificaciones y se prestará especial atención al fomento de las energías renovables y a favorecer la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El plan parcial de Bao Sur abarca una superficie ligeramente superior a los 82.000 metros cuadrados. Los terrenos susceptibles de urbanizar, la mayoría prados y tierras de labranza, limitan al Oeste con la plaza de Santa Ana y las instalaciones deportivas ubicadas en esa zona de Miranda; al Este con el Camino de Miranda de Valparaíso; al sur con la calle Bao; y al Norte con la instalación de tratamiento de aguas de La Lleda. La previsión de los promotores pasan por empezar a trabajar sobre esos terrenos a finales de este mismo año.