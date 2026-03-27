La revista de "El Bollo" crece, gana color y reafirma la tradición de Avilés en su número de 2026

La revista de “El Bollo” vuelve a su cita anual consolidándose como uno de los principales referentes culturales de Avilés. En esta nueva edición, la publicación da un paso adelante al aumentar su número de páginas y apostar por un formato íntegramente en color, reflejo del crecimiento y la vitalidad de una fiesta profundamente arraigada en la identidad local. La cofradía que gasta el mismo nombre que la fiesta avilesina con más solera presentó este viernes la revista que lleva editando desde hace 130 años.

Bajo la presidencia de Benjamín Lebrato, la Cofradía, que está captando socios por una cuota de 20 euros por año, mantiene su compromiso con la tradición y la autenticidad, defendiendo el valor de lo propio frente a las tendencias externas. En un contexto marcado por la inmediatez de las redes sociales y el auge de la inteligencia artificial, la continuidad de la revista en papel supone un esfuerzo colectivo que pone en valor el trabajo de escritores, artistas, patrocinadores e instituciones. Como dato: en este número (a la venta a 5 euros) participan 29 anunciantes más.

¿Y qué se puede leer? Desde el saluda de Benjamín Lebrato, que defiende la pureza de la fiesta: “Vivimos de las cosas bien hechas. De reputaciones que se forjan con los años, no de un día para otro. No tenemos que copiar sin gracia lo que en otro lugar de identidad. Nosotros ya hemos forjado la nuestra, con mucha experiencia acumulada”, sentencia. Al de Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés: “El Ayuntamiento de Avilés comparte con la Cofradía de El Bollo la voluntad no solo de mantener, sino de potenciar más si cabe una festividad que nos representa como ninguna otra. Avilés es una ciudad abierta y plural, donde todo el mundo tiene cabida y donde nadie ha de sentirse excluido”.

La publicación suma un importante número de textos que en 246 páginas recogen el alma de la ciudad, la que fue y la que es. Firman Adolfo Mariño, vicario general de la Diócesis de Oviedo; Alfonso López, consiliario de la Cofradía de El Bollo; María Josefa Sanz, cronista oficial de Avilés, que dedica uno de sus artículos a la fallecida Covadonga Cienfuegos, que fue archivera municipal de Avilés y colaboradora de la revista desde 2004; Román Antonio Álvarez, historiador; Ramón Rodríguez, decano de “El Bollo”; Julio López Peláez, biólogo y profesor jubilado; o Roberto Fernández Llera, Síndico mayor, por citar solo unos ejemplos.

En la presentación del ejemplar estuvieron, en representación del Ayuntamiento, la concejala de Turismo, Raquel Ruiz y la de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso. Ésta dijo de la Cofradía de El Bollo: “Sin vuestro esfuerzo sería imposible mantener una fiesta que es más que una fiesta, es cultura, porque forma parte de nuestra historia y nos identifica como ciudad”. La revista la calificó como un “documento para la memoria”. Un documento que lleva portada del artista Luis Taboada, que el también artista Ramón Rodríguez presentó como un “pintor narrativo”.

Taboada pintó con sus características "manzaninas" lo que de guaje veía desde su casa: una fiesta de primavera, una carroza con forma de bollo de Pascua que acompañan aquellos cabezudos que, de crío, temía. También un Avilés de ayer, de Pedro Menéndez, y de hoy, con el ascenso del Real Avilés. Un Avilés de “caballitos” y meninas, de gaita, de folixa de “prao”, de industria y de futuro, con un cohete que este año despega desde “Space Avilés” con la revista de El Bollo.

Alonso valoró el trabajo: “La portada de la revista, que es alegre y amable, y en estos días precisamente necesitamos alegría y amabilidad”. El Bollo ya es más bollo desde este viernes. La revista está ya en las librerías. Este viernes se llevó el aplauso de los avilesinos.