"La Borriquilla" recorre Avilés como si fuera Jerusalén

La entrada triunfal de Jesús de Nazareth en la ciudad de Jerusalén es lo que la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza reconstruye en Avilés esta mañana en el inicio de la Semana Santa. A las 11.45 horas, el sacerdote Luis López Menéndez, que es el rector de San Antonio de Padua –la antigua iglesia de Los Padres– tiene previsto bendecir palmas y ramos antes de que procesión de La Borriquilla, la de la Tercera Orden de los franciscanos, tome la cuesta de la Ferrería para recorrer una ruta que mantiene cada uno de los pasos tradicionales: los que hay que dar por las calles de La Muralla, la plaza de Pedro Menéndez y la calle del nombre para tomar la plaza de La Merced y luego recorrer La Cámara hasta llegar al Parche y así tomar, de nuevo, la Ferrería y regresar al templo en el que se guarda la Borriquilla.

Según señala la Agencia Española de Meteorología, este mediodía no va a llover. Lo que sí que va a hacer es fresco: la temperatura más alta será 14 grados centigrados.

Las misas

En paralelo a la procesión de La Borriquilla, los feligreses de San Nicolás de Bari, la parroquia de la villa, tienen cita a las 12.00 horas en la plaza de Álvarez Acebal. Allí José Juan Hernández Déniz, que es el párroco del templo avilesino tiene previsto bendecir las palmas y los ramos que dan nombre a la primera jornada de celebración de la Semana de Pasión o, lo que es lo mismo, a los últimos días de Jesús en el mundo.

La iglesia de San Pablo de La Luz acoge la misa de Domingo de Ramos a las 11.45 horas. A las 13.00 horas, el oficio se celebra en la iglesia de Villalegre.

En Las Vegas, en Corvera, la misa tiene dos horas (a las 10.00 y a las 12.30 horas). Para Molleda queda el horario intermedio.

La Unidad Pastoral de Solís (10.00 horas), Cancienes (11.00 horas), Trasona (12.00 horas) y Los Campos (13.00 horas) también celebra misas este Domingo de Ramos.

En La Magdalena, la misa de Ramos es a las 12.00 horas. En Versalles, una hora antes. Y en San Agustín, en el polígono de La Magdalena, a las 13.00 horas .

La cofradía

El paso de la Borriquilla incorporó el año pasado un perrín como recuerdo al "Cántico de la criaturas", de San Francisco de Asís. El santo italiano guarda una relación casi milenaria con la villa de Avilés: con el convento de San Francisco del Monte, que acoge ahora la iglesia de San Nicolás de Bari, pero también con San Antonio, que fue, precisamente, la iglesia de los Padres Franciscanos hasta 2013.

De aquellos solo queda ahora la Orden Terciaria (el santo de Asís organizó a los franciscanos; su hermana, Santa Clara, a las clarisas... los terceros fueron los legos, los que quedan en Avilés). Siempre ha habido hermanos terciarios en Avilés: los primeros fueron Juan Alonso de Oviedo y su esposa, Aldonza González. "Los dos están enterrados en la iglesia de San Nicolás, que hasta el siglo XIX fue la sede de los frailes franciscanos de Avilés", explica Agustín Albuerne, el ministro de la orden en Avilés. Los terciarios son como una protoONG, una organización volcada "en la periferia, en los socialmente invisibles", cuenta.

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En todo caso, casi un centenar y medio de personas son los que participan de la apertura de la Semana Santa avilesina. Este mismo mediodía.