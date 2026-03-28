El Palacio Valdés da gracias en el estreno de "Las gratitudes", nuevo espectáculo de Gloria Muñoz y Juan Carlos Fisher
El montaje calienta motores en Avilés antes de su llegada a La Abadía de Madrid
S. F.
Juan Carlos Fisher se estrenó como director de escena en el teatro Palacio Valdés, en Avilés. Lo hizo con el monólogo "Prima Facie" en 2023. Allí estaba Victoria Luengo haciendo uno de sus papeles más importantes. Anoche, el director de escena peruano volvió al ruedo en el que cortó orejas y rabo. Lo hizo esta vez con "Las gratitudes", la versión dramática de una novela de Delphine de Vigan que es un verdero "best seller" mundial.
Los espectadores avilesinos que llenaron el odeón local lo que vieron fueron tres conmovedoras interpretaciones en escena: las de Gloria Muñoz, Rómulo Assereto y Macarena Sanz. Sobremanera, Muñoz, la editora que pierde la capacidad del habla y se ahoga en el silencio. Esta tarde (20.00 horas) será la segunda función del espectáculo de Producciones Teatrales Contemporáneas.
Muñoz es toda ella una institución de la interpretación. Explicó en la presentación del espectáculo que ella había conocido las tablas del teatro Palacio Valdés en medio de los años 60. Los vínculos de Assereto, sin embargo, son más nuevos: colabora desde hace años con Fisher (sea como ayudante de dirección, sea como actor). Los de Macarena Sanz empezaron anoche.
Con "Las gratitudes" y la lectura de un manifiesto a cargo del propio Fisher, Avilés celebró ayer el Día Mundial del Teatro. Esta noche el Palacio Valdés se abre a la segunda función de un espectáculo que nace como una referencia de la temporada: el próximo día 9 de abril se presenta en el Teatro de La Abadía, de cuya dirección artística se ocupa Juan Mayorga.
Se da la circunstancia de que Juan Carlos Fisher tiene en cartel, juntamente con "Las gratitudes", los montajes "Mamma mia!", "La verdad", "El efecto" y "El invencible verano de Liliana". "El efecto", por ejemplo, se vio en Avilés no hace mucho –el año pasado–, con Fran Perea, Alicia Borrachero y Elena Rivera.
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