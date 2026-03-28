Pelayo Rocal vuelve a los escenarios de Castrillón: descubre la oferta cultural del concejo para los próximos meses

Pelayo Rocal, actor castrillonense, volverá a su tierra el próximo 30 de mayo para interpretar, en el teatro anexo a la iglesia de Pillarno, la obra “Cabra”. La obra teatral, cuya entrada es gratuita, es una comedia en forma de monólogo que aborda la salud mental con humor a través de la biografía de una cabra llamada Asunción. Esta es solo una de las quince actividades que ha programado Castrillón para el próximo trimestre. El consistorio vuelve a apostar por llevar la cultura a todas las localidades del concejo, organizando actividades tanto en Piedras Blancas como en lugares como el Monasterio de La Merced, la biblioteca de Salinas o el ya citado teatro de Pillarno.

El teatro tiene un fuerte protagonismo en la oferta cultural de Castrillón. El 25 de abril se representará en Pillarno la obra “La Reina de Arga”, una pieza destinada a personas mayores de 8 años. El espectáculo mezcla narración, interpretación, teatro de objetos, ilusionismo y artes plásticas. La actividad forma parte del encuentro “Tejiendo Palabras”, iniciativa que se lleva celebrando desde 2011. Pillarno también acogerá, el 22 de mayo, la obra “La Semilla”, de la compañía La Canela; un montaje de títeres que aborda la importancia de cuidar y estimular el potencial de la infancia. El 6 de junio se representará la comedia “Vecinos”, de la compañía Teatro Kumen. La obra narra la convivencia de dos parejas de distinto estatus social, algo que se convertirá en una pesadilla. El 20 de junio, además, actuará la compañía Rosario Trabanco con el espectáculo “Tarde de Sainetes”.

El ciclo "Castrillón en Escena"

El ciclo “Castrillón en Escena” llevará, los días 27 y 28 de junio, diferentes producciones al Monasterio de La Merced, la plaza Europa, la iglesia de Piedras Blancas y el Museo de Anclas de Salinas. Las piezas que se representarán durante esos días son “El Percusionista”, de Gordy Edú; “El Escondite de la Abuela”, de La Tartana Teatro; “Áncora”, de Hipnótica Circo Teatro; y “desTROYAndo”, de Teatro del Cuervo. La entrada para todos estos espectáculos es libre hasta completar aforo.

La programación musical

La programación musical arrancará el 25 de abril en la iglesia de Piedras Blancas con el primer encuentro de coros infantiles, evento organizado por el coro Castillo de Gauzón y donde participarán diferentes agrupaciones de Avilés. El 9 de mayo, en el Monasterio de La Merced, Factoría Norte interpretará “Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre”, un concierto teatralizado a partir de textos de Federico García Lorca. El 23 de mayo el coro joven del proyecto El León de Oro ofrecerá, en la iglesia de Piedras Blancas, una actuación titulada “Lithos”. En el mismo escenario, el 6 de junio, el coro Promúsica de Castrillón, junto con el coro Cuarentuna de Oviedo, realizarán el “XXXI Concierto de Primavera”.

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Juan Carlos de la Madrid ofrecerá, el 16 de abril en la biblioteca de Salinas, una conferencia sobre los inicios del espectáculo cinematográfico en España. Además, el 11 de abril, la compañía Meraki Cía dará, en la plaza Europa, un espectáculo de danza titulado “Pico y Pala”. Por último, el 17 de abril, la biblioteca de Piedras Blancas acogerá un recital de poesía infantil basado en el poemario de Alicia Álvarez