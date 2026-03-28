Los últimos 27 estibadores de Avilés en huelga rechazan la subrogación: esta es la complicada situación en la que se quedan

Los últimos 27 estibadores de Avilés en huelga por la defensa del Centro Portuario de Empleo (CPE), es decir, por mantener el 'status quo', han rechazado la subrogación en las empresas consignatarias que van a hacerse cargo del sector en los muelles de Avilés. “Lo que hemos hecho es presentar un escrito en el que rechazamos la fórmula porque seguimos considerando que el CPE es la forma correcta y legal de trabajar”, señaló en la mañana de este sábado Manuel Pravia, portavoz del Sindicato de Estibadores del Principado.

La patronal rechaza valorar el conflicto por ahora y ha señalado esta mañana que no hará ningún tipo de valoración sobre este asunto “hasta no contar y poder analizar la documentación oficial”, cosa que sucederá el lunes. Este lunes, precisamente, los 27 portuarios se presentarán en sus puestos de trabajo, van a mantener la huelga indefinida (una hora sí, una hora no). Este lunes, además, van a recibir en los muelles a los diputados nacionales de Sumar Enrique Santiago y el asturiano Rafael Cofiño.

Así que, según la contabilidad de los estibadores: han sido 14 estibadores los que han pedido pasar del CPE a empresas, algunas de las cinco compañías que hasta esta semana formaban parte del CPE. Los otros 27 siguen fuera del acuerdo.

La decisión sobre el futuro laboral de los estibadores que rechazan las subrogaciones queda en manos de las empresas.

Se da la circunstancia de que la patronal del sector cerró el plazo de subrogación este viernes para presentar la documentación sobre el paso del Centro a cada una de las empresas que forman el ‘pool’ de empleo. “A fecha de hoy seguimos manteniendo la totalidad de nuestras reivindicaciones al no haberse movido la posición de ninguna de las partes, y seguimos sin alcanzar a entender cómo lo que para las mismas empresas es válido en el Puerto de Gijón, no lo es en el Puerto de Avilés, y el motivo de la diferencia de trato hacia los trabajadores de Avilés”, señalan los estibadores en un comunicado.

“Lo que hemos hecho ha sido manifestar con claridad nuestra oposición a las posturas abusivas de las empresas”, señaló Pravia. Consideran que los derechos sociales de los estibadores se van a perder en cuanto entren en las empresas, en cuanto trabajen directamente para las compañías. Las empresas han rechazado esta posición a lo largo de todo el conflicto: los derechos laborales ofertados son los mismos que en el CPE y que los que disfrutan los trabajadores fijos del Centro. Y esto es así, dicen, porque las empresas consideran a los estibadores esenciales para la actividad portuaria.

El CPE de Avilés está formado por cinco empresas: Ership / Alvargonzález, Algeposa, Marítima del Principado, Bergé y Consignaciones Asturianas. A la primera y segunda -con mucha actividad en la desestiba de graneles- les ha correspondido el mayor número de estibadores en función de la actividad que han venido realizando en los últimos doce meses.

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La solución al conflicto portuario en Avilés comenzará la próxima semana. O eso es lo que espera, al menos, la patronal del sector.