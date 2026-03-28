De Versalles a ser Xana y Xanina: sueños cumplidos en la avilesina fiesta de El Bollo

Ángela Fernández García es la Xana de las fiestas del Bollo, tiene 13 años y estudia 2º de ESO en el IES de La Magdalena. Claudia Fernández López es la Xanina, tiene 12 años y cursa 6º de Primaria en el centro educativo de enfrente, en el Marcelo Gago. Ambas son de Versalles y ya habían intentado optar a ser las representantes de las fiestas avilesinas de primavera. La Xana llegó a ser Dama de honor en 2022 y la ahora Xanina lo había intentado desde que cumplió cinco años. Tienen "nervios", confiesan. "Lo que más me gusta es la Comida en la calle", afirma Fernández García. "Y a mí también las carrozas", añade la Xanina.

Expresan todo eso antes de que la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la cronista avilesina, Pepa Sanz, les coloquen la banda con los colores de Avilés y el rótulo de su "cargo", y Yolanda Alonso, concejal de Festejos, un collar de bolinas rojas. El acto oficial se desarrolla en el salón de recepciones y también participaron las damas de honor, las de la Xana (Marina Cearra Galán, Carmen Teresa Pérez García, Martina Balseiro Alonso, Paula Salmón Baides, Nerea Pérez López, Jimena Suárez Fernández) y las de la Xanina (Paula Balboa Iglesias, Olivia Ruiz Padrón, Alba Garrote Bedmar, Martina Cuenca González, Sara Merino Sánchez, Candela López Nevado). Y todas sonríen y también se ríen, están encantadas con sus bandas ya colocadas y con la cabeza quizá pensando en el día de las carrozas.

Yolanda Alonso agradeció a las familias y a las "representantes" del Bollo su implicación en las fiestas. Lo dijo porque se han superado con mucho las solicitudes para optar a estos "cargos". "La tradición está más viva que nunca", expresó.

Monteserín tomó la palabra para hablar de la fiesta del Bollo en un "acto sencillo" en el que habló de que la Xana, la Xanina y sus respectivas damas de honor "representan mejor que nadie la alegría popular de una fiesta llena de colorido, espero que logren que no llueva ni el domingo ni el lunes". Se refirió también a los orígenes de la fiesta del Bollo, apeló a la reconciliación social para huir del enfrentamiento y la polarización y defender la concordia y la unidad, "desde la familia y también en la geopolítica entre países". Defendió además que Avilés "ha exportado" la Comida en la calle hasta, por ejemplo, San Agustín de La Florida.

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La bandina "Tuluergu" tocó el himno de Asturias para finalizar el acto oficial. Luego fue el turno de la tradicional foto en las escaleras de la casa consistorial y luego, de nuevo, volvió a sonar la música tradicional en El Parche, desde el consistorio hasta el Palacio de Ferrera, donde la Xana, Xanina y sus damas de honor iban a participar en una sesión de fotos en el jardín francés. Y todo ello a una semana de que Avilés se vista de largo para su fiesta primaveral.