Alexsinos, influencer, pregonero de las fiestas del Bollo: "Uno de los míticos memes de Avilés es la cuenta atrás de Narci y Saúl en Quattro; eran los David Guetta de la época"

Es "El hombre de la máscara" de internet. El misterioso Alexsinos es uno de los creadores de contenido más populares de España. Cuenta con más de 260.000 seguidores, ha sido elegido como uno de los mejores influencers por la revista Forbes y colabora con medios como Radio Nacional de España. Cuando se quita la máscara, algo que solo hace en privado o con su círculo más próximo, es solo Álex, "un avilesino de los de verdad, no de los de postureo", criado en Versalles y que vive desde hace años en Madrid, donde se dedica al mundo de la publicidad. El próximo domingo, 5 de abril (plaza de España, 12.00 horas), este hombre dividido en dos, "pero con la máscara puesta", dará el pregón de las fiestas del Bollo.

¿Quién es Álex y quién Alexsinos?

Pues Álex es un avilesino que fue al colegio de Versalles, luego al instituto Carreño Miranda, y que después se fue a estudiar Publicidad a Madrid, donde trabaja desde hace muchos años en una agencia de publicidad. Alexsinos es un creador de contenido que también trabaja en como colaborador en un programa de Radio Nacional de España y ha escrito un libro. O sea, que Alexsinos hace un poco de todo, pero que definiría como un creador de contenido al que le encanta comunicar y comunicar.

¿Con quién de los dos es más interesante tomarse una caña?

Yo entiendo que para la gente es más interesante la vida de Alexsinos, que te cuente que voy a un evento, que conozco a no sé qué famosos o que a la radio vino no sé qué invitado; pero yo me encuentro mucho más cómodo en la vida de Álex, en la que cojo el metro por la mañana, voy a la oficina, estoy ocho horas delante del ordenador y me vuelvo a casa. Me encanta el momento anonimato, el momento de estar con mis colegas de siempre o el de estar solo en mi casa con el silencio.

Y ahí es clave su ya icónica máscara. ¿Es todo una campaña de marketing bien pensada desde el principio?

Seguramente cualquiera pensaría: ‘Guau, claro, este tío, como lleva toda la vida en publicidad, se ha hecho aquí el chiringuito y tal’. Pero nada que ver. Nada que ver, nivel que yo en la pandemia empecé a subir memes en mi Instagram, y empiezo a crecer. Recuerdo que igual crecía 10.000 seguidores por semana. Y, de repente, me nominaron a los premios "Ídolo" [algo así como los "Goya" de los influencers] a la mejor cuenta de humor y entretenimiento. Entonces yo, como mi cuenta era anónima y jamás salía ni mi voz ni mi cuerpo, pensé: Está guay que me nominen, pero no voy a ir". Pero recuerdo que mi madre y mi entorno me dijeron: "Tienes que ir como sea. Esto es una vez en la vida".

Y ahí surge la idea de la máscara.

Nos pusimos a buscar la manera de ir con la cara tapada. Pasamos por varios escenarios, desde llevar un pasamontañas a ponerme una tela o algo así, hasta que una amiga encontró que aquí en Madrid hay un chico que hace cascos y máscaras con impresión 3D a medida. Me puse en contacto con él, literalmente me midió la cabeza, y me hizo el primer prototipo de casco, que es el que llevé a aquellos premios.

¿Y de verdad que no se lo quita nunca? ¿Va a una fiesta y está toda la noche con la máscara sin tomar nada o sin comer?

Hay truco. Hay dos máscaras. Por de bajo de la careta, llevo otra hecha también a medida, que es de tela negra, elástica, y que es bastante cómoda, porque tiene el hueco de la boca y los ojos, y oigo, veo y hablo bien. Pero bueno, que yo he aguantado en el Descenso del Sella, en la salida de Arriondas, seis horas con la máscara, eh. Mis amigos me decían: "Vas a morir". Pero bueno, yo muchas veces me lo tomo como trabajo y es casi algo más psicológico.

El pregón será con la máscara. ¿En algún momento se planteó hacerlo sin ella?

No, no, no. A ver, hay mucha gente en Avilés que sabe quién soy, lógicamente. Hay gente que ha ido conmigo al colegio o ha trabajado conmigo en no sé qué sitio, o soy el hijo de la amiga de la tía... Pero en Avilés hay como un pacto no escrito de respetar mi anonimato. Entonces, si a mí me dijeran, imagínate, que por contrato nadie de los que va a estar en el Ayuntamiento sube ninguna foto, yo lo haría a cara descubierta. Pero como no puede ser así, ni de coña.

¿Cree que la gente lo entenderá?

Yo entiendo que habrá un porcentaje de avilesinos que dirán: "Madre mía, un tío con máscara. ¿Esto qué es?". Pero seguro que hay otro porcentaje que dice: "Oye, voy a conocer a este chaval que, jolín, le va bien y seguro que algo tendrá para que la gente le quiera". Mi objetivo es que la gente se lo pase bien y que y digan: "Pues mira, este tío trae la máscara y tal, pero fue divertido y moló lo que dijo".

¿Ya tiene claro el discurso?

Estoy trabajando en ello. De este fin de semana no pasa que lo tenga hecho y ensayado delante del espejo.

Intuyo un pregón con mucha referencia al Avilés de los 2000, el de su adolescencia, la época que marca también su contenido en redes.

Mira, fíjate si habrá referencias, que hice una especie de "brainstormig" con mi grupo de amigos de cosas que no se pueden olvidar de aquel Avilés y de ahí salió un listado de míticos. Y a ver, yo creo que si perteneces a esa generación millennial, hay una cosa que nos marcó muchísimo a todos, pero mucho, que es el acto de ir a Quattro Dance. Y cómo íbamos vestidos a Quattro Dance.

Playeros Osiris, camisas de Rottweiler...

Mira, el pregón dura diez minutos y ahí no puedo explayarme todo lo que yo quisiera, pero estoy seguro de que si digo palabras como Fifty-fifty, Osiris, el collar de bolas de metal, pantalones de Pho... todo eso lo dices así, como palabras sueltas, y la gente en su mente reconstruye perfectamente la historia. Y bueno, luego también me apetece recordar ese Avilés de tantas generaciones y de cómo todos los asturianos que vivimos fuera de aquí somos como pequeños embajadores de la región.

¿Y qué personajes recuerda de aquel Avilés? ¿Quiénes eran nuestros Belén Esteban o Isabel Pantoja?

De aquella, en los 2000, cuando no había tanta comunicación y tanta red social, ni tantos instagramers ni tiktokers, la gente famosa venía a los conciertos de San Agustín o al teatro Palacio Valdés, y el resto éramos lo que había aquí. Y ahí había, como personajes famosos, Pendás, Toño Caamaño... Luego, mi personaje favorito por siempre jamás, era Figu. ¿Te acuerdas de Figu?

Por supuesto, regentaba Cliché, un bar de copas en Sabugo.

Figu es como el primer influencer de Avilés para mí. Estableció el: "¿Qué pasa, figu?".

¿Y si tuviese que hacer un meme con personajes de aquel Avilés?

A ver, yo creo que uno de los míticos memes de Avilés es la cuenta atrás de Narci y Saúl [míticos dj’s de la discoteca Quattro]. Eran nuestros David Guetta de la época. De hecho, cuando estaba planteando el discurso, pensé: imagínate si el pregón fuera como una cosa muy multimedia...

¿Arrancar con el cuatro, tres, dos...?

Mi sueño. Mariví [por Monteserín, la alcaldesa] estaría pensando: "¿Pero esto qué es? ¿Pero a quién me trajisteis aquí?" (ríe).

¿Es de los que se coge el lunes en el trabajo para la Comida en la calle?

Obvio. Y el martes, querido. Este año viene un amigo mío y me dice: "Me cogí el lunes". Y le dije: "No, te tienes que coger el martes también, que es lo más importante".

¿Parque Ferrera o en las mesas de la calle?

Mira, la comida en la calle es una de las cosas que a mí, a nivel romántico, más ilusión o más me ha llamado la atención de esto del pregón. Es que, joder, hace no tantos años mi única preocupación era si iban a abrir el Ferrera.

El "proto fake", antes de la era de las redes sociales fue el: "Este año cierran el parque".

Total. O sea, sí, sí, sí, ese era el "clickbait" de la época. De aquella yo creo que teníamos la sensación de que comer en las mesas era de viejos. Y fíjate tú ahora. De repente, de pregonero. Para mí es como, guau, ni en mis mejores sueños lo hubiese pensado. Así que estoy súper agradecido al Ayuntamiento, porque me hace una ilusión tremenda, la verdad.

¿Qué no puede faltar en su mesa el lunes del Bollo?

La ensaladilla rusa de mi madre.

¿Qué lleva?

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Pues mira, es básica: lleva atún, pimiento, huevo cocido, guisantes, patata y mayonesa. Pero fíjate que es básico y que cualquier lo puede cocinar, pero cuando llego a la mesa la gente siempre me empieza a preguntar: "¿Traes la ensaladila de tu madre?". Así que fíjate, fíjate...