Bomberos del parque de Avilés extinguen un incendio que calcinó un coche la madrugada del sábado al domingo
El fuego que calcinó un coche en Avilés fue controlado por los bomberos en menos de una hora, después de que Emergencias recibiera el aviso del suceso en la madrugada del domingo
I. G.
Un incendio calcinó por completo un vehículo estacionado en el entorno de Cristalería la madrugada del sábado al domingo. Según han detallado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), no hubo que lamentar daños personales ni materiales salvo el coche afectado por las llamas.
Una dotación de Bomberos del parque de Avilés se desplazó a la calle Jardín, donde ardía el vehículo. Los efectivos respondieron así a un aviso que alertó del suceso a las 4.10 horas de la madrugada tras una llamada telefónica a la sala del 112 Asturias, que coordina las emergencias. El incendio fue extinguido minutos a las 4.57. Los Bomberos del parque de Avilés dieron aviso de lo sucedido a la Policía Local de Avilés.
Suscríbete para seguir leyendo
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico