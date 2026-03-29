Bomberos del parque de Avilés extinguen un incendio que calcinó un coche la madrugada del sábado al domingo

Un incendio calcinó por completo un vehículo estacionado en el entorno de Cristalería la madrugada del sábado al domingo. Según han detallado desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), no hubo que lamentar daños personales ni materiales salvo el coche afectado por las llamas.

Una dotación de Bomberos del parque de Avilés se desplazó a la calle Jardín, donde ardía el vehículo. Los efectivos respondieron así a un aviso que alertó del suceso a las 4.10 horas de la madrugada tras una llamada telefónica a la sala del 112 Asturias, que coordina las emergencias. El incendio fue extinguido minutos a las 4.57. Los Bomberos del parque de Avilés dieron aviso de lo sucedido a la Policía Local de Avilés.