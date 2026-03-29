El alto precio de los combustibles se cuela en la bendición de Ramos de Avilés: "Habrá que pedirle La Borriquilla a Jesús dado que es imposible llenar el depósito", bromea el párroco

Avilés ha iniciado su Semana Santa. "Hay más gente que el año pasado", se oye comentar en Carlos Lobo, nada más que el párroco de San Antonio de Padua, Luis López, procedió a la bendición de las palmas y ramos y en el momento que La Borriquilla está a punto de salir para inaugurar las procesiones. "Es una tradición y venimos desde pequeñas", señalan las hermanas Simona y Zoila Majada, extremeñas de Avilés "de toda la vida", con sus ramos de laurel y olivo en sus manos. La ausencia de lluvia anima la primera jornada de la Pascua y el centro de la villa es un hervidero, cientos de personas llenan las calles. Caen cuatro gotas en plena lucha con el sol que asoma tímido, gana la batalla el día en que Avilés era como Jerusalén para narrar los últimos pasajes de la vida de Jesús, de acuerdo al relato bíblico.

La cofradía de Nuestro Jesús de la Esperanza colocó el paso de La Borriquilla en la calle La Ferrería, mientras la plaza Carlos Lobo se llenaba poco a poco de avilesinos amantes de esta tradición de bendecir el ramo y la palma, que los ahijados entregan a sus padrinos. Las hermanas Susi y María Belén Suárez Menéndez se ubicaron en las primeras filas con sus ramos de laurel. "Venimos desde crías, hicimos la catequesis en la iglesia de Los Padres, nuestros padres vivían aquí enfrente, para nosotras es una tradición", señalan ambas. Las pequeñas Claudia y Olimpia González y su prima Clara Giraudo también tienen sus palmas preparadas. Una vez bendecidas, las entregarán a sus madrinas Irene Viña, Cristina Gonzalo y Paola Pinto, respectivamente. Eso sí, las madrinas tendrán que corresponder con el Bollo y no olvidarse que, por ejemplo, a Claudia le encantan los pollitos que coloca en su terraza para decorar las plantas.

En imágenes: Así fue el Domingo de Ramos en Avilés / Miki López

Luis López, el párroco, condujo la bendición de Ramos al micrófono, para que los centenares de fieles no perdieran detalle de sus palabras que son las que dan inicio a la Pascua. López habló de que la del Domingo de Ramos "es una mañana alegre" y deseó paz para una "buena Semana Santa" y para estos tiempos "en los que tiran bombas" (en alusión a la guerra en Oriente Medio). También con ironía habló de la posibilidad de pedirle "La Borriquilla a Jesús dado que es imposible llenar el depósito (por la subida del combustible). "Alzamos ramos y palmas", indicó dirigiéndose a los fieles para anunciar la bendición. Tomó una rama a modo de hisopo y espetó "a donde llegue", intentando alcanzar al mayor número de ramos. Nada más finalizar cayeron varias gotas de lluvia, y el párroco expresó por el micro: "No hay que tener miedo al agua, es para los ramos a los que no llegué, feliz procesión del Domingo de Ramos". Antes de todo eso, también hubo bendición de ramos en la plaza Álvarez Acebal. Mientras los feligreses reían, sonaban las campanas para anunciar el inicio de La Borriquilla, que Nuestro Padre Jesús de La Esperanza tenía preparado. Antes de todo eso, también hubo bendición de ramos en la plaza Álvarez Acebal.

Miki López

Los avilesinos con sus ramos de laurel en la mano se hacían a un lado para permitir el paso de la cofradía y su paso. La comitiva comenzó a colocarse en el último tramo de La Ferrería para descender en dirección a la calle La Muralla y al parque del Muelle. Tres franciscanos abren paso para la recreación de la entrada de Jesús en Jerusalén. "Por eso llevamos ramas de laurel y olivo", detallan dos fieles y asiduas a la procesión de La Borriquilla. "Para nosotras es de las más especiales", afirman María José Menéndez y Marta Vázquez.

Un cofrade porta el estandarte de Nuestro Padre Jesús de La Esperanza, que viste con hábitos verdes y blancos. La banda de tambores de la cofradía, que suman catorce miembros, marca el paso. Detrás, un nutrido grupo que supera la veintena con palmas, los hay después con ramos de laurel, los romanos, los nazarenos y tras ellos tres agentes de la Guardia Civil que custodian el paso de La Borriquilla en un paso en el que la orden franciscana seglar es parte activa. Miembros de las cofradías de Semana Santa de Avilés, uno por cada una, formaron parte de esta primera procesión de Pascua en la que los vientos de la banda de música de Avilés eran los encargados de ambientar una multitudinaria procesión.

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Los vecinos y visitantes llenaban las calles y dejaban paso a la comitiva desde el principio al fin del recorrido. Hubo también cierta prisa por retirar algunas sombrillas y mesas de la plaza Pedro Menéndez para permitir el paso de los participantes en La Borriquilla. La comitiva continuó por la plaza de la Merced, La Cámara, la plaza de España y de nuevo La Ferrería y Carlos Lobo para entrar de nuevo en la iglesia de San Antonio de Padua, conocida por los avilesinos como la de Los Padres franciscanos, donde se celebró la misa, en un año especial para esta orden seglar ya que se cumplen 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís.