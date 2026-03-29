Castrillón recauda 1.358 euros en su torneo solidario a favor de la investigación contra el cáncer infantil
El torneo solidario de fútbol sala, impulsado por el club Hispano y el Ayuntamiento de Castrillón, se celebró en el polideportivo municipal de Piedras Blancas, logrando además una recogida de alimentos.
I. G.
Castrillón mostró este sábado su cara más solidaria. El club Hispano, con la colaboración del Ayuntamiento de Castrillón junto a otras entidades, promovió la duodécima edición de su torneo solidario para las categorías prebenjamín y benjamín de fútbol sala. La cita deportiva consiguió recaudar 1.358 euros en favor de la asociación Galbán que centra su labor en la investigación contra el cáncer infantil. El campeonato sirvió además para la recogida de alimentos en beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias.
El torneo se desarrolló en el polideportivo municipal de Piedras Blancas y en la pista anexa al polideportivo "que se convirtieron en auténticos hervideros con la solidaridad y el fútbol sala como protagonistas de la jornada.
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