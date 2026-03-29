La cofradía de San Pedro de Avilés crece, se renueva, estrena hermano mayor y sigue ahondando en la tradición

La cofradía de San Pedro encara la Semana Santa con optimismo. Lo hace con 31 altas más desde la Pascua anterior y un nuevo hermano mayor, Rodrigo Sánchez Coalla, que ya llevaba algo más de una década como miembro de la junta directiva y algún que otro año más como miembro raso de la hermandad de Rivero. Esta cofradía cuenta con algo más de 260 cofrades y una tradición que les avala. "Se fundó en 1955, sin embargo, hay documentación en el archivo que habla de procesiones ya en el siglo XVIII", señala el ahora vocal y antes hermano mayor de San Pedro, Carlos Fernández Mora. La cofradía estrenará en la procesión del Santo Entierro un nuevo hábito para la imagen de San Pedro. "El que tenemos es blanco, y el nuevo, que lo dona una familia ligada a la cofradía, tiene un toque nacarado", apunta Sánchez Coalla, que luce, como sus compañeros, una nueva sudadera de la cofradía de color granate, que "está volando": "Ya se vendieron 150" con el logotipo de la cofradía bordado en el pecho y unas letras en la espalda que rezan "Yo soy de San Pedro Rivero".

Rodrigo Sánchez, nuevo Hermano mayor de la cofradía de San Pedro. / Mara Villamuza

Esta hermandad es conocida como la de los guajes de Rivero. Y esto es así por la alta participación de jóvenes, una cuestión que ha conseguido mantenerse en el tiempo. Es más, el nuevo hermano mayor tiene 36 años y explica que recientemente se han inscrito "bastantes críos y muchos adolescentes que participaban en los viajes de la parroquia y carecían de cofradía". "Contar con jóvenes siempre nos garantiza el futuro", resalta. "Estamos contentos con la alta participación en la cofradía", apunta el hermano mayor, que junto al resto de cofrades ultima los detalles para la puesta de largo de sus pasos.

La tradición, que es uno de los pilares de la Cofradía de San Pedro y la Semana Santa, marca que esta hermandad participa en tres pasos. El primero será el Martes Santo, con la escenificación de las tres negaciones de San Pedro. El siguiente paso será el Viernes, con el Santo Entierro, en el que participan todas las cofradías de la ciudad y el tercero, que recrea la Resurrección, en el que compartirán procesión con Nuestro Padre Jesús de la Esperanza y Nuestra Señora de la Soledad y la Santa Veracruz.

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Los de Rivero son algo más de 260, sin embargo, en los pasos prevén ser algo más de 115. "Este año queremos hacer un pequeño cambio en la procesión del martes. Para salir colocaremos la cruz guía y formaremos hacia la parte baja de Rivero para así abarcar más la calle", cuenta Sánchez Coalla. Este colectivo aspira a conseguir que la Semana Santa de Avilés sea declarada fiesta de interés turístico nacional. "Lo vamos a conseguir pero no hay que ir corriendo, hay que seguir trabajando en esta línea, las cofradías están creciendo", apunta el hermano mayor de San Pedro, que apela a la tradición, a la transmisión de generación en generación, no solo de la Semana Santa, sino también de su cofradía, que "tiene mucho arraigo en la calle Rivero".