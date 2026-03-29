El equipo de "hackers buenos" de un colegio de Avilés llega a la final de un campeonato de ciberseguridad de la Guardia Civil

Son cuatro "hackers buenos", estudian 4º de ESO en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en El Pozón, y han quedado finalistas en Asturias de un concurso sobre ciberseguridad que promueve la Guardia Civil, la "Ciberliga". Viajarán a Madrid junto a otro equipo que representa al colegio Loyola de Oviedo el próximo 22 de abril para participar en las final de las finales junto a otros grupos de todo el país. Se llaman Alba Fernández, Samuel Menéndez, Marcos Grijalbo y Ariana Sánchez y pese a no haber participado en otras pruebas similares con anterioridad, han conseguido superar con nota las pruebas que les pusieron por delante. Los cuatro estudiantes avilesinos han sabido frenar el impacto de una web fraudulenta, es decir, esas que si alguien clicka o descarga algún documento puede encontrarse con un virus que infecte el ordenador.

"Teníamos que superar retos, nos daba una serie de herramientas y a partir de ahí teníamos que obtener la IP de la web, es decir dónde y cuándo fue creada", señala Marcos Grijalbo, que avanzó además que los sitios web "más viejos", con más tiempo en internet, "suelen ser más seguros" a la hora de hablar de virus y otros fraudes. El reto en concreto que tenía que afrontar este grupo era descifrar si una web sobre la serie "Miércoles" cumplía esos parámetros de página fraudulenta. Tras varias comprobaciones y averiguaciones y con algunas claves aportadas por la "Ciberliga", los cuatro "hackers buenos" del Buen Consejo detectaron que esa web "fue creada por un asador español ubicado en Rusia". Así lo determinaron tras explorar el código fuente de esa web que tenía un cebo "Conoce a los personajes de tu serie favorita". "Ya de primera sonaba a web fraudulenta", sostienen los alumnos. La web en sí forma parte del juego, no existe.

La página en cuestión ya partía de una errata en el nombre de la serie. En castellano, la serie se tradujo como "Miércoles", que es la traducción literal del inglés "Wednesday", sin embargo en esa publicación web figuraba como "Wendesday", lo que llevaba a sospechar. Bajo el título figuraba un pequeño título: "Conoce a los personajes de tu serie favorita". Y más abajo, cuatro rostros de algunos de los protagonistas: "Miércoles", "Enid Sinclair", "Pugsley Addams" y "Bianca Barclay". El objetivo de este tipo de web trampa es conseguir un "click" para "quitar los datos" guardados en los ordenadores. "Nos llamó la atención que la web fue creada por un asador español en Rusia y fue grabada en Estados Unidos", señalan los jóvenes estudiantes, que no dudan en afirmar que los usuarios de internet "deberían tener nociones básicas" para evitar virus y otros cuestiones relacionados con la ciberseguridad que permiten a "hackers malos" a hacerse con datos personales y otros archivos de computadoras ajenas. Los avilesinos consiguieron descifrar una contraseña de la web utilizando para ello un traductor de ruso a español, ya que en el código fuente encontraron grafías en cirílico.

Alba Fernández, Samuel Menéndez, Marcos Grijalbo y Ariana Sánchez contaron con la ayuda de su profesor de Tecnología y Digitalización, Mario Uría, que es el encargado de su preparación. "Es una buena experiencia para ellos, están muy motivados, se les da bien y seguiremos practicando para ir a la final a Madrid con más retos", sostiene el profesor sobre estas pruebas que realiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o el CNI (El Centro Nacional de Inteligencia) ante posibles web fraudulentas.

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Mientras tanto el alumnado recomienda, por ejemplo, apuntar las contraseñas de las cuentas en un papel antes que dejarlas guardadas en el ordenador por posibles acciones de los "hackers" que atentan contra la ciberseguridad.