El mercado inmobiliario avilesino, "agotado" y con menos obra nueva que nunca: en 2015 solo se "estrenaron" 15 viviendas

En Avilés no hay vivienda nueva. Lo dicen las últimas estadísticas del Ministerio, que reflejan que desde hace más de medio año en el concejo no se entregan llaves de nuevas promociones; lo refrendan los profesionales del sector inmobiliario, que urgen modificar el Plan General de Ordenación para facilitar la construcción e incorporar nuevos activos un mercado local "canino"; y lo constata un simple paseo por la ciudad, que hace años que dejó de tener más de un par de grúas de construcción en su "skyline": ahora se ven en El Quirinal, González Abarca y Constitución.

Los datos del Ministerio de Vivienda son demoledores: desde el segundo trimestre de 2025 no se entregan viviendas de obra nueva en Avilés. Y, en total, en todo el año pasado, se acabaron 15. Es la cifra más baja de los últimos 20 años, con solo una excepción: 2022, cuando únicamente se registró la venta de nueve viviendas de obra nueva. Si bien, a estos datos hay que añadirles una clave: aquel ejercicio estuvo marcado por la invasión rusa de Ucrania y la crisis de materiales constructivos que se generó a raíz del conflicto y que dejó muchas obras paradas.

Más números que ayudan a poner esta estadística en perspectiva: las cifras en las que se movía el sector de la construcción en Avilés en tiempos previos a la crisis de 2008. Por ejemplo, en 2005 se entregaron 821 viviendas; en 2006, 459; y en 2007, 501. Realmente, ni en lo peor tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se registraron datos tan pobres: en 2013 se entregaban 43 viviendas; en 2014, 210, en 2015, 35...

¿Y a qué se debe esta situación? Los expertos del sector inmobiliario consultados por este periódico apuntan a varios factores. Uno, muy determinante, "la escasez de bolsas de suelo para construir". "En Avilés hay unidades muy grandes disponibles para edificar: la zona de Gaxín, en el entorno de la ermita de La Luz o Los Canapés. El problema es que para levantar vivienda ahí, primero tienes que urbanizar, y estamos hablando de superficies enormes. A ningún constructor le compensa hacer esa inversión para un bloque o dos," razona Nacho González, de la inmobiliaria La Muralla.

Muy parecido lo ve Luis Arias, director de la inmobiliaria Rianorte, quien apunta la necesidad de facilitar el desarrollo de vivienda en Gaxín. "Ahí el Ayuntamiento tiene que meter mano. Se hizo un planteamiento que podía tener sentido en su día, pero que hoy es inviable, ningún constructor puede asumir esa urbanización. Es cierto que durante un tiempo no hacía falta replantearse el desarrollo de esa zona, pero ahora la situación ha cambiado. Hay mucha escasez de vivienda," afirma el agente.

Precisamente, el Ayuntamiento tiene previsto lanzar este año una revisión del Plan General de Ordenación (PGO), aprobado hace ahora 20 años, que tendrá entre otros objetivos "romper" esas bolsas de suelo para tratar de facilitar el crecimiento de Avilés hacia zonas como Gaxín, que en el planeamiento de hace dos décadas era visto como una de las zonas de expansión naturales de la ciudad. Además, otra de las posibilidades que se estudiarían en esta reforma sería la regulación de las Viviendas de Uso Turístico en el centro de la ciudad, un asunto también relevante para el mercado inmobiliario local.

Pese a ello, y a que desde el gobierno local no se oculta que facilitar la urbanización en estas áreas está entre sus planes en la revisión del PGO, desde el Ayuntamiento se ha venido insistiendo en los últimos meses en que en el concejo hay numerosos solares disponibles para construir. «Se pueden construir hasta 600 viviendas solo con pedir licencia,» aseguraba en diciembre el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, que apoyaba esta afirmación con datos: capacidad para levantar 442 viviendas en La Grandiella; para 90 en El Alfaraz; 50 en El Quirinal; o 34 en El Nodo.

Suelo para construir

A estos suman, en el medio plazo, la posibilidad de construir otras 750 cuando se termine el desarrollo del Alto del Vidriero o de la Ciudad Jardín de Cantos. En total, cerca de 1.400 nuevas viviendas sin necesidad de tocar el PGO. Y hay más. Una de las sempiternas aspiraciones del Consistorio: la construcción en los varios solares en ruina que hay en el corazón de Avilés. De ahí saldría otra veintena de pisos, refieren.

Lo que no admite discusión, a ojos de los profesionales del sector inmobiliario, es que el mercado avilesino está «agotado». «La demanda es muy superior a la oferta. Tanto en venta como en alquiler,» coinciden.

«El tema de la carencia de vivienda afecta a todo. A que suba el precio, a que la demanda no deje de subir...», explica González, quien comercializa algunas de las promociones actualmente en marcha en Avilés: Aralis II, en la Constitución, «que se entregará entre septiembre y octubre de este año», y Abarca II, en González Abarca, la segunda promoción en los terrenos de los antiguos bloques de Ingenieros, «que se terminará en el tercer trimestre de 2027».

Subida del precio del alquiler

Arias incorpora otro elemento en la ecuación: la dificultad para construir vivienda de protección. «Con el precio actual del módulo a los promotores privados no les salen las cuentas. Y esta situación, que también es necesaria, va a seguir estancada,» advierte el profesional del sector, para quien la situación «está en manos de la consejería».

Esta escasez de vivienda para la venta también tiene su impacto, y visible, en el mercado de alquiler, tal y como expresa Julio César Bernaldo, asesor inmobiliario del Grupo Atrio. «Ahora mismo hay una crisis sin precedentes en el mercado de alquiler. La oferta es realmente insuficiente y los precios están disparados. Se ha normalizado pagar 700 euros por un piso de dos habitaciones en Avilés,» señala.

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Para Bernaldo el principal problema es legislativo. «La normativa actual ha generado mucha desconfianza entre la ciudadanía, pese a que los inquilinos problemáticos son minoría,» expresa el agente, que pide «intervención» a la administración y apunta al programa municipal Avilés Alquila como una buena solución: «Asume el seguro del hogar, el seguro de impagos y los honorarios. Al final, todo el mundo gana y permite al inquilino tener unos precios más competentes».