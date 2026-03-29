Las procesiones reducen plazas de aparcamiento, con cortes de tráfico

La Policía Local de Avilés ha diseñado un dispositivo especial de regulación del tráfico y del estacionamiento con motivo de la celebración de la Semana Santa de este año 2026. Se desarrollará entre la jornada de hoy y el próximo 4 de abril. Así pues, durante estos días, el centro de la ciudad estará afectado por cortes y restricciones.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, las limitaciones de estacionamiento se concentrarán en enclaves del casco histórico: la calle La Muralla, la plaza de la Merced y la calle La Cámara. En el caso de La Muralla, los cortes se aplicarán en el tramo comprendido entre La Cámara y la plaza de Pedro Menéndez en varias jornadas, coincidiendo con procesiones como la de Jesús Cautivo, el Encuentro y el Silencio.

Por su parte, la plaza de la Merced también registrará restricciones en diferentes franjas horarias: desde la mañana del Domingo de Ramos hasta la noche del Sábado Santo, en función del desarrollo de procesiones como La Borriquilla, el Encuentro y la Resurrección. La calle La Cámara, otro de los puntos neurálgicos del recorrido procesional, verá limitado el estacionamiento especialmente durante el Viernes y el Sábado Santo.

Tráfico

En cuanto al tráfico, las afecciones serán generalizadas en todas las calles incluidas en los itinerarios de las procesiones, así como en los accesos a las zonas peatonales reguladas. Estas restricciones se aplicarán de forma progresiva a lo largo de toda la semana, adaptándose a los horarios de salida y paso de cada comitiva.

El calendario procesional comenzará este mediodía con La Borriquilla, que partirá a las 11.45 horas desde la plaza de Carlos Lobo. A lo largo de los días siguientes se sucederán actos como la procesión de Jesús Cautivo, la de San Pedro o la del Encuentro, que recorrerán algunas de las principales calles del centro.

El Jueves Santo incluirá tanto la procesión del Beso de Judas, en horario matinal, como la del Silencio por la noche. El Viernes Santo concentrará una intensa actividad con la Tamborada al mediodía, el traslado del "Lignum Crucis" y las procesiones del Santo Entierro y de Nuestra Señora de la Soledad y La Vera Cruz.

El programa culminará el sábado 4 de abril con la procesión de la Resurrección, en la que confluirán varias cofradías, incrementando las afecciones al tráfico en distintos puntos de la ciudad.

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Desde la Policía Local se recomienda planificar con antelación sus desplazamientos y atender en todo momento a la señalización provisional instalada.