Seis años de cárcel para un vigilante de seguridad que violó a una mujer en una caseta de obra en Avilés

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a seis años de prisión a un hombre por un delito de violación cometido sobre una mujer en una caseta situada en la ría de Avilés en la medianoche del 25 de enero de 2024, así como a una multa de un mes por un delito leve de lesiones.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, que trabajaba como vigilante de seguridad en una empresa de la zona industrial de la avenida Conde de Guadalhorce, introdujo a la víctima en la caseta ofreciéndole comida y, con finalidad sexual y sin su consentimiento, la agarró del cuello y las muñecas, la llevó al interior, le bajó los pantalones y la ropa interior y la agredió sexualmente.

Como consecuencia de los hechos, la mujer sufrió lesiones en la región cervical y en ambas muñecas, así como un cuadro de ansiedad leve, que requirieron una primera asistencia facultativa, además de los daños morales que el tribunal considera "indudables".

La Sala aprecia que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y de un delito leve de lesiones. Además de la pena de prisión, la Audiencia impone al condenado la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante siete años, la inhabilitación especial durante doce años para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad, así como una medida de libertad vigilada de cinco años que se ejecutará tras el cumplimiento de la pena de prisión.

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En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 4.000 euros por los daños psíquicos y morales, más los intereses legales.