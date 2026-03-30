Arranca la campaña de la sardina con recortes y malestar en la flota asturiana: "No se puede llamar costera"

El Ministerio de Pesca ha dado luz verde a la campaña de sardina, que comenzó hace apenas unos días. Pero la flota asturiana es clara: “No se puede llamar costera. La cantidad que nos dan para pescar es muy insuficiente”, critican. Adolfo García Menéndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, asegura que hay abundancia de sardina en la mar, pero, con todo, continúan los recortes en el cupo, que afectan en el caso de Asturias a la flota de cerco.

España está autorizada a pescar un total de 16.848.490 kilos de sardina en aguas del Cantábrico y noroeste, un 2,79 % menos respecto a la temporada anterior, según señala la resolución ministerial. De esta cantidad, a los buques de cerco del Cantábrico les corresponden algo más de 9.419 kilos. En Asturias están censados cuatro barcos de cerco que suman unos cuarenta tripulantes en total.

Primera venta

“Lo que llegará a las rulas será pesca accidental”, avanza García. En Avilés se subastaron esta semana que finaliza unos 5.000 kilos. Para este lunes y también para el martes hay nuevas descargas previstas.

Topes de venta

Los buques, además, tendrán topes de captura. Asi, pues, hasta el 31 de mayo deberán regirse por las siguientes cantidades: los barcos con 8 o más tripulantes o que dispongan de comunicación electrónica de datos de captura podrán agrupar topes en un día hasta un máximo de 3.750 kilos por embarcación y día natural, sin superar los 7.500 kilos semanales.

Para el resto de los buques, 1.000 kilos por nave y día natural. Aquellos barcos que dispongan de comunicación electrónica de datos de captura podrán agrupar topes en un día hasta un máximo de 2.500 por buque y día natural, sin superar los 5.000 kilos semanales.

A partir del 1 de junio de 2026 las cantidades cambian ligeramente. En el primer caso, a 10.000 kilos por buque y semana; y para el resto, 7.500 kilos por embarcación y semana. Estos topes, de acuerdo a la resolución ministerial, podrán ser revisados en base a la evolución de la pesquería.

Hasta diciembre

El cierre de la pesca dirigida para cerco (también racú y piobardeira) en el Cantábrico y el Noroeste se establece para las 23.59 horas del 23 de diciembre de 2026, garantizando un período de veda de tres meses para la recuperación de la especie.

Grupo de trabajo

España y Portugal acordaron el pasado mes de febrero impulsar un grupo de trabajo para la renovación edl plan de gestión de la pesquería de la sardina ibérica a partir edl años 2027. Con este análisis, España pretende promover la revisión de la actual clave de reparto, el porcentaje de cuota que le corresponde a cada país, para adecuarlo al aprovechamiento real que realiza la flota de cada Estado.

La xarda, también en crisis

Otra de las costeras importantes para la flota asturiana que no pasa por su mejor momento es la de la xarda. Tal y como publicó la semana pasada LA NUEVA ESPAÑA, a la escasa cuota con la que cuentan los pescadores asturianas hay que sumar la escasez de capturas. Esto ha hecho que la cotización de la caballa se dispare, hasta alcanzar los 4,88 euros por kilo. "Está ya al precio de la merluza", advertían pescaderos avilesinos consultados por este periódico, de una especie de la que dependen unos 700 marineros de la región.