El Ayuntamiento de Avilés podrá construir escuelas en el Sáhara

El concejal de Cooperación de Avilés, Agustín Medina, ha anunciado cambios en las bases de las subvenciones de cooperación con el pueblo saharaui. "Hasta ahora no admitían inversión, podíamos pagar un maestro pero no construir una escuela", advierte. Con estas modificaciones, "lo cambiaremos a una partida de inversión, porque los campamentos lo necesitan mucho", explica.

Los cambios se anunciaron tras la recepción oficial al nuevo delegado saharaui en Asturias, Mohamed Fadel, que se dio en el Ayuntamiento y en el que estuvieron también presentes la alcaldesa, Mariví Monteserín, y el presidente de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Luis Alberto Suárez.

Según cuenta la alcaldesa, "la relación de Avilés con el pueblo saharaui es histórica y su situación, cuantos más conflictos hay en el mundo, más se invisibiliza". Además, advierte sobre las grandes inundaciones que tuvieron lugar allí recientemente y que "prácticamente aquí ni siquiera nos ha llegado la información, cuando la situación es crítica en estos momentos".

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Asimismo, Mohamed Fadel quiso aprovechar la recepción para agradecer "la solidaridad y el apoyo político que se brinda desde el Ayuntamiento de Avilés, que es enorme, con el programa de 'Vacaciones en paz' y los hermanamientos".