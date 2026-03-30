El cardenal Artime, uno más en la bendición de Ramos de Luanco
El prelado pasa estos días en la villa marinera, a la que también había regresado el mes pasado para la celebración del Cristo del Socorro
A. F. V.
No hay distancia entre Roma y Luanco para el cardenal Ángel Fernández Artime. El prelado, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, no faltó este domingo a su cita con la Bendición de Ramos en la capital gozoniega. Acompañado del párroco José Antonio Alonso, participó en la misa, la bendición y la posterior procesión. Como acostumbra, Fernández Artime se mostró cercano y cariñoso con los vecinos que se acercaron a saludar al que es, sin duda, uno de sus luanquinos más ilustres.
Ángel Fernández Artime fue nombrado cardenal por el papa Francisco I en 2024. El año pasado participó en el cónclave del que salió elegido León XIV como nuevo Papa, que el pasado mes de enero dio un cargo de gran responsabilidad al gozoniego, al integrarlo en la Comisión para el IOR (Instituto para las Obras de Religión), ente encargado de supervisar la transparencia del Banco Vaticano.
Pese a su peso dentro de la vida vaticana, Fernández Artime mantiene una fuerte conexión con sus raíces. Siempre que su agenda se lo permite viaja a Luanco para disfrutar de los suyos. Ya había regresado el mes pasado para las celebraciones del Cristo del Socorro y ahora lo ha vuelto a hacer por la Semana Santa. "Siempre será nuestro Angelín", aseguran los luanquinos, que presumen con orgullo de la cercanía y los éxitos del cardenal gozoniego.
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