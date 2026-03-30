Castrillón aprobará este martes nuevos presupuesto: 29 millones y la movilización de 9 millones en inversiones el próximo ejercicio
La oposición de Castrillón, muy crítica antes de la aprobación de presupuestos: del "propaganda de última hora" a "inversiones imposibles de ejecutar"
Castrillón aprobará este martes, si no ocurre ningún imprevisto, su presupuesto para el 2026. Las cuentas, que ascienden a 29.118.699 euros, cuentan con un capítulo de inversiones de 2.796.298 euros. A ese montante pretende sumar el gobierno local otros 6 millones de euros, procedentes de dos modificaciones presupuestarias con el remanente del último ejercicio, para afrontar diversas obras en el municipio. Izquierda Unida y PSOE critican con dureza la propuesta de los populares, calificándola como "propaganda de última hora" e incidiendo en que "son inversiones imposibles de ejecutar en plazo".
Aunque el gobierno local no ha hecho público el desglose de las partidas del capítulo de inversiones, el proyecto presupuestario sí refleja una partida de un millón de euros para la ampliación de la mina de Arnao, dinero que llega por parte de una subvención europea. Además, en las cuentas de 2026 hay reservado 1.203.662,69 euros para el acondicionamiento de equipamientos públicos.
Más reseñable es el montante de las modificaciones presupuestarias. La primera de ellas, de más de cinco millones de euros, cuenta con inversiones como la urbanización y asfaltado de caminos, para lo que se destinará 1.600.000 euros; la mejora de la eficiencia energética en Salinas, con una partida de 400.000 euros; o las obras de ampliación y adecuación del polideportivo de Salinas, que se llevarán 450.000 euros.
Izquierda Unida cree que es "propaganda de última hora"
"El presupuesto del PP es propaganda de última hora para tapar tres años de inacción", critican con Izquierda Unida. El partido líder de la oposición en Castrillón cree que las cuentas son "un ejercicio de improvisación política" y recuerdan que "durante toda la legislatura el PP no ha sido capaz de desarrollar ni siquiera el acuerdo de gobierno suscrito con Vox, que continúa publicado en la web municipal como un mero documento propagandístico". "Ahora pretenden introducirlo a calzador en un presupuesto tardío, sin tiempo material para su ejecución y completamente alejado de la realidad administrativa del Ayuntamiento", afirman.
"Nos encontramos ante unas cuentas que no solo llegan tarde, sino que además se sustentan en previsiones irreales. El propio capítulo de ingresos evidencia una subida de la recaudación impositiva que contradice frontalmente su discurso de bajada de impuestos, convirtiendo sus promesas en una auténtica quimera", señalan desde Izquierda Unida, que aseguran que "el presupuesto es claramente expansivo, superando de forma anticipada los límites razonables de ejecución". Además, alertan de que las cuentas "están plagadas de partidas genéricas, sin definir, sin proyectos concretos ni informes técnicos que avalen su viabilidad". "A ello se suma una estructura municipal claramente insuficiente para asumir semejante carga administrativa. En definitiva, un 'quiero y no puedo' que anticipa un resultado final muy por debajo de lo anunciado", añaden.
"Proponemos soluciones concretas", asegura el PSOE
Iván López, portavoz del PSOE, asegura que “frente a anuncios vacíos proponemos soluciones concretas y realizables". "Porque gobernar no es hacer titulares, es cumplir con los vecinos y vecinas de Castrillón", incide el socialista, cuyo partido ha registrado dos enmiendas a la modificación presupuestaria que se debatirá en el pleno "Buscamos pasar de la propaganda a la gestión”, afirma
Las enmiendas planteadas por el PSOE buscan concretar una de las mayores partidas del presupuesto, la partida para el asfaltado en Castrillón, para la cual se destinarán 700.000 euros. “Queremos evitar la indeterminación del gasto y garantizar su ejecución efectiva”, subraya López. Otra de sus propuestas trata de sustituir inversiones “sin proyecto” por “actuaciones ejecutables”. Su idea pasa por cambiar las partidas para la eficiencia energética en Salinas o la cubierta de un parque de Piedras Blancas para destinar esos recursos al saneamiento de San Adriano o la renovación de las ventanas del colegio El Campiello.
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