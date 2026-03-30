La cofradía Jesusín de Galiana, con Marita Fernández al frente, renueva su paso para la Semana Santa avilesina

Saturnino Paniagua ha dejado el testigo a Marita Fernández al frente de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de Galiana, más conocida como Jesusín de Galiana, una imagen que preside todo el año en la capilla homónima y situada en la parte alta de la calle. Marita Fernández se estrena como hermana mayor de una cofradía después de haber sido vicehermana en el anterior mandato. Conoce a la perfección este colectivo en el que comenzó poniendo flores al paso hace ya más de tres décadas.

Precisamente la decoración del paso de Jesusín es una de las principales novedades que presenta este colectivo de la Pascua avilesina. La tradición marca que el paso ha de contar con 3.500 claveles, sin embargo, este año la cifra será menor y además contará con otros adornos florales que, hasta el momento, la cofradía no quiere desvelar. Eso sí, esa operación conllevará un ahorro económico para la hermandad de Jesusín que será reinvertido en una aportación a Cáritas Arciprestal para la ayuda a los colectivos más vulnerables.

Marita Fernández / Mara Villamuza

La cofradía cuenta actualmente con 300 socios y goza de "buena salud". Lo detalla Marita Fernández, que ahora se encarga más que nunca de tomar las decisiones en una hermandad, en una "familia", a la que se han incorporado 25 nuevas personas, ya listas para colaborar en lo que sea menester para que no falte detalle en la Semana Santa. "El equipo de trabajo ha rejuvenecido, hay un regreso de los nietos porque esta cofradía tiene mucho de herencia familiar aunque también se suman otras personas que son amigas de cofrades", detalla Fernández, acompañada de cofrades y también miembros de la banda de tambores, que tiene su sede en la capilla aunque está adscrita a la iglesia de San Nicolás de Bari. El color morado identifica a este colectivo que defiende los valores de "respeto, educación, participación y colaboración".

La imagen de Jesusín bajó a la iglesia de San Nicolás de Bari, donde se celebró la novena previa a la Semana Santa, para subir después a la capilla en procesión. La cofradía participa en dos de los pasos de la Pascua, el de Miércoles Santo con la procesión del Encuentro junto a las cofradías de Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista y la del Viernes, que es la del Santo Entierro. En total, participarán 100 cofrades de Jesusín. "Cuando se fundó la cofradía había 45, es decir, más del doble", señala la hermana mayor. La cofradía fue fundada oficialmente en 1947 aunque hay documentación, por ejemplo, de la bajada a la novena del siglo XVII.

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Marita Fernández detalla que su cofradía fue la primera de Avilés que incorporó a mujeres, algo que también ocurre con la banda de tambores. Los miembros de Jesusín de Galiana cuentan con una banda de tambores formada por 25 personas. "Es una banda heterogénea, con varones y mujeres, y edades que oscilan entre los ocho y los sesenta años", detalla Borja González, que es el director de la banda, que lucen un hábito de tela frente al terciopelo que usa el resto de cofrades. Lo cuentan antes de mostrar una fotografía del "primitivo" Jesusín que luce en la capilla. Era imagen fue quemada en la guerra civil española y databa entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.