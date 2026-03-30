La concejalía de Igualdad de Avilés organiza dos viajes gratuitos a exposiciones en La Coruña y León para promover el arte femenino

La concejalía de Igualdad de Avilés ha organizado dos viajes gratuitos por España con el objetivo de visitar las exposiciones "Wonderland", de Annie Leibovitz, en la Fundación Marta Ortega Pérez, en La Coruña, el próximo viernes 17 de abril, e "Insound and Instructure", de Yoko Ono, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en León, el domingo 10 de mayo. Se ofertan 100 plazas, 50 para cada viaje, y los autobuses saldrán desde la calle Jardines. Además, el viaje no incluye la comida.

El plazo de inscripciones abre el martes 31 de marzo a las 9.00 horas y cierra el martes 7 de abril a las 19.00 horas. Se puede realizar de manera presencial en la Casa de las Mujeres en la calle La Ferrería 27, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes o a través de un formulario online. Para más información se puede contactar con la Casa de las Mujeres al teléfono 985527546 o a través del correo electrónico igualdad@aviles.es.

El viaje para visitar "Wonderland" en La Coruña, que contará con visita guiada, el bus saldrá a las 9.00 horas y regresará a Avilés a las 20.30 horas. Por otra parte, el viaje para conocer la exposición "Insound and Instructure" en León, con audioguía, saldrá a la misma hora pero regresará a las 19.30 horas.

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El objetivo de estas visitas es dar continuidad a las actividades que permiten a las avilesinas conocer la trayectoria de artistas mujeres o bien, contemplar obras con perspectiva de género. En esta misma línea se organizó el año pasado un viaje gratuito al Centro Botín de Santander para participar en una visita guiada a la exposición "Maruja Mallo: máscara y compás".