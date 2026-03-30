La huelga de estibadores de Avilés se deja ver en el mar: siete barcos apostados en la entrada de la ría y otros cuatro esperando en los muelles

La huelga indefinida -una hora sí, una hora no- que los estibadores de Avilés convocaron para salvar el Centro Portuario de Empleo (CPE) inicia la semana con fortaleza: este lunes por la mañana había siete barcos en espera, es decir, en la bahía de San Juan de Nieva. Dentro, en los muelles, eran nueve los barcos atracados: cinco, en operación -con el servicio nombrado- y cuatro, sin cubrir, es decir, sin personal de estiba.

Los 41 estibadores fijos de Avilés tuvieron abierto hasta este pasado viernes el plazo para solicitar la subrogación en las empresas consignatarias de manera singular. Hasta la disolución del CPE, los estibadores trabajaban para ese centro de tal modo que cada consignataria reclamaba al CPE el personal que precisaba para la operación de cada jornada. Eso va a cambiar ahora: cada una de las empresas propietarias del CPE pretende trabajar a partir de ahora, en el Puerto de Avilés, de manera independiente. Y es que denuncian que en los muelles de Gijón van a seguir funcionando bajo el amparo de su propio CPE.

Lo estibadores avilesinos -y también el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega- tuvieron este lunes un encuentro en Avilés con los diputados nacionales de Sumar Enrique Santiago y Rafael Cofiño y con la diputada regional Delia Campomanes.

Santiago, que es también secretario general del Partido Comunista de España (PCE), explicó a los periodistas que Sumar se vuelca con las reclamaciones de los trabajadores porque la disolución del CPE y la posterior subrogación “en tres, cuatro, cinco empresas va a obligar a negociar cuatro, cinco veces”. Esta circunstancia, según señaló, “va a dividir la fuerza de los trabajadores y, evidentemente, como pasa en todos los sectores, las condiciones de trabajo con el tiempo van a ir empeorando, se va a ir precarizando, se va a perder formación y también se pierde capacidad de intervención y control de los mecanismos como la inspección: no es lo mismo una inspección a un centro portuario de empleo que tener que hacer cinco inspecciones”.

El diputado de Sumar se preguntó: “Si el centro portuario de empleo es rentable y da beneficios, ¿cuál es el interés de las empresas en disolverlo?” Pues está claro, es relajar derechos, optimizar beneficios y, al final, ¿quién pierde? Pierden los trabajadores. Y añadió: “El gobierno de España tiene que velar por mantener unas condiciones de trabajo lo más dignas posibles”. Las empresas del CPE prometen con la subrogación mantener los mismos derechos sociales que mantiene cada uno de los trabajadores. “Yo creo que la pregunta es al revés: ¿Por qué unas empresas que están obteniendo beneficios en el centro portuario de empleo?, ¿por qué quieren disgregarlo y convertirlo, al final, en cinco centros de trabajo diferentes? Pues obviamente para empeorar las condiciones de trabajo y optimizar aún más los beneficios que ya están teniendo”.

Todo esto tiene una solución clara: “Es fundamental que los trabajadores intervengan en la organización del empleo”, señaló Santiago que añadió que la desaparición del CPE “va a dificultar esa intervención”. O sea, según el criterio de Santiago, los estibadores fuera del CPE debilitan la presión que pueden ejercer sobre las operaciones portuarias.

Delia Campomanes, por su lado, ofreció “el apoyo total de Izquierda Unida a los trabajadores de la estiba y al mantenimiento del centro portuario de empleo”. Y añadió: “Entendemos que lo que pasa aquí es una culminación de un proceso de privatización que ya empezó hace años, que se fueron perdiendo condiciones o que tienen que aprender condiciones laborales a precarizarlas a través de la disolución de las sociedades de estiba”.

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Rafael Cofiño, el diputado asturiano de Sumar, señaló: “Apoyamos la proposición no de ley que ha hecho la Junta General del Principado en relación con el mantenimiento del Centro Portuario de Empleo como elemento estratégico en estas características porque plantea, primero, estabilización de los trabajadores, evitar la precarización, mantiene un sistema sostenible y eficiente de gestión”.