Izquierda Unida califican los presupuesto de Castrillón como "propaganda de última hora para tapar tres años de inacción"

"El presupuesto del PP es propaganda de última hora para tapar tres años de inacción". Izquierda Unida ha criticado con dureza las cuentas que, en principio, tanto el PP como Vox aprobarán este martes. El partido líder de la oposición en Castrillón cree que el nuevo presupuesto es "un ejercicio de improvisación política" y recuerdan que "durante toda la legislatura el PP no ha sido capaz de desarrollar ni siquiera el acuerdo de gobierno suscrito con Vox, que continúa publicado en la web municipal como un mero documento propagandístico". "Ahora pretenden introducirlo a calzador en un presupuesto tardío, sin tiempo material para su ejecución y completamente alejado de la realidad administrativa del Ayuntamiento", afirman.

"Nos encontramos ante unas cuentas que no solo llegan tarde, sino que además se sustentan en previsiones irreales. El propio capítulo de ingresos evidencia una subida de la recaudación impositiva que contradice frontalmente su discurso de bajada de impuestos, convirtiendo sus promesas en una auténtica quimera", señalan desde Izquierda Unida, que aseguran que "el presupuesto es claramente expansivo, superando de forma anticipada los límites razonables de ejecución". Además, alertan de que las cuentas "están plagadas de partidas genéricas, sin definir, sin proyectos concretos ni informes técnicos que avalen su viabilidad". "A ello se suma una estructura municipal claramente insuficiente para asumir semejante carga administrativa. En definitiva, un “quiero y no puedo” que anticipa un resultado final muy por debajo de lo anunciado", añaden.

El partido liderado por Yasmina Triguero cree que estas cuentas se limitan a "ejecutar compromisos ya adquiridos o heredados, como la escasa obra prevista en la mina de Arnao, el alumbrado de La Vegona o proyectos adjudicados el año pasado que siguen sin iniciarse, como los caminos rurales". Izquierda Unida ahonda en los servicios públicos ya que, según su criterio, "se vuelve a evidenciar un abandono preocupante". "El mantenimiento de infraestructuras sigue siendo insuficiente y se consolidan carencias en políticas dirigidas a la población más vulnerable. Se reducen partidas clave para garantizar derechos básicos como el acceso a la vivienda, el suministro eléctrico o la calefacción, en un contexto especialmente sensible marcado por la crisis internacional", subrayan.

Además, inciden en la "arbitrariedad" en la gestión de subvenciones. "Apuestan por las concesiones directas 'a dedo' en lugar de fomentar la concurrencia competitiva, lo que supone un claro desprecio a los principios de igualdad y transparencia. A ello se suma la eliminación de las ayudas de cooperación, evidenciando una preocupante pérdida de compromiso solidario del municipio", señalan.

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"Cuando el presupuesto fracase volverán a culpar a Izquierda Unida de su propio desastre", vaticinan desde el partido, que apuntan que el presupuesto que se aprobará este martes "también confirma la forma de gobernar basada en la falta de participación y diálogo". "El Partido Popular sigue gobernando a la deriva de la mano de Vox con la única certeza de que Castrillón volverá a perder un año por la incapacidad manifiesta de este gobierno", finalizan.