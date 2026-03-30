Habla la cuponera avilesina de la ONCE que dejó 1,5 millones de euros en Gozón con décimos protagonizados por una matemática asturiana: "No pude dormir en toda la noche"

"De noche siempre miro el cupón que ha salido y cuando vi que lo había vendido yo, ya no pude dormir en toda la noche". Elisa Tamargo, cuponera de la ONCE y avilesina del barrio de La Luz, repartió el pasado fin de semana en Luanco el Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado por la serie. "Me puse muy nerviosa, no paré de preguntarme a quién se lo había dado, pero también muy contenta", ya que, además, repartió 9 cupones de 20.000 euros cada uno.

Da la casualidad que el cupón agraciado está protagonizado por una asturiana: la matemática María Ángeles Gil Álvarez. La catedrática emérita de la Universidad de Oviedo y referente en el ámbito de la estadística, fue la imagen de la ONCE el sábado 28 de marzo dentro de la serie "Mujeres con Ciencia".

Quién la agraciada

"El domingo por la mañana me llamó la mujer a la que le tocó el premio, estaba muy contenta", asegura Tamargo, que guarda para sí la identidad de la agraciada. Esa misma tarde "nos encontramos y nos dimos un gran abrazo, rebosaba felicidad", apunta. Y es que repartir tanto dinero es mucho más reconfortante cuando "llevamos conociéndonos bastante tiempo. Empecé a vender cupones hace casi 20 años y desde entonces es cliente habitual. Es gente de casa".

No es la primera vez que Elisa Tamargo reparte premios, aunque en esta ocasión es el más alto: "El último premio que repartí fue hace 2 años y pico, un sueldo también, pero en este caso adicional", cuenta. En total han sido seis los cupones agraciados vendidos por la avilesina, algo que considera que "está bastante bien, ya que hay gente que está trabajando aquí, que lleva muchísimo tiempo y no han vendido ninguno".

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Más allá de toda la felicidad alrededor de este premio, Tamargo está muy agradecida con sus clientes "por ser no de un día ni de dos, serlo de siempre". Por eso, le encantaría "que les tocara a todos, pero no está en mi mano. Que tengan fe, porque tocar toca, es cuestión de tener a suerte y, a veces, cuando menos te lo esperas", finaliza.