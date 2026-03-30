El PSOE de Castrillón critica que "se vuelven a presentar inversiones sabiendo que son imposibles de ejecutar en plazo"

“Frente a anuncios vacíos, el PSOE propone soluciones concretas y realizables. Porque gobernar no es hacer titulares, es cumplir con los vecinos y vecinas de Castrillón". Iván López, portavoz del PSOE en Castrillón, ha registrado dos enmiendas a la modificación presupuestaria que se debatirá en el pleno de este martes, donde el PP aprobará, si no hay ninguna sorpresa, sus cuentas para el presente ejercicio gracias al apoyo de Vox. El socialista asegura que sus propuestas buscan “pasar de la propaganda a la gestión”, priorizando inversiones que se puedan ejecutar en 2026.

Las enmiendas planteadas por el PSOE buscan concretar una de las mayores partidas del presupuesto, la partida para el asfaltado en Castrillón, para la cual se destinarán 700.000 euros. “Queremos evitar la indeterminación del gasto y garantizar su ejecución efectiva”, subraya López. Otra de sus propuestas trata de sustituir inversiones “sin proyecto” por “actuaciones ejecutables”. Su idea pasa por cambiar las partidas para la eficiencia energética en Salinas o la cubierta de un parque de Piedras Blancas para destinar esos recursos al saneamiento de San Adriano o la renovación de las ventanas del colegio El Campiello.

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“El PP vuelve a presentar inversiones sin proyecto técnico, sabiendo que son imposibles de ejecutar en plazo”, critica López, que recuerda que “traer el presupuesto a pleno a finales de marzo hace que hasta mayo no puedan utilizarse las partidas, lo que hace inviable desarrollar inversiones que ni siquiera tienen redactado el proyecto”. “Lo que planteamos es sentido común: si no hay proyecto, no hay obra. Y si no hay obra, lo que hay es humo. Con este presupuesto el PP demuestra que no tiene un proyecto de municipio. Lo que hace es una maniobra para parecer que hace algo en los 14 meses que faltan hasta las elecciones de mayo de 2027. Puro electoralismo”, sentencia el portavoz socialista.