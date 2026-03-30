El PSOE de Castrillón critica que "se vuelven a presentar inversiones sabiendo que son imposibles de ejecutar en plazo"
"Con este presupuesto el PP demuestra que no tiene un proyecto para el municipio", señala Iván López, portavoz socialista
N. Menéndez
“Frente a anuncios vacíos, el PSOE propone soluciones concretas y realizables. Porque gobernar no es hacer titulares, es cumplir con los vecinos y vecinas de Castrillón". Iván López, portavoz del PSOE en Castrillón, ha registrado dos enmiendas a la modificación presupuestaria que se debatirá en el pleno de este martes, donde el PP aprobará, si no hay ninguna sorpresa, sus cuentas para el presente ejercicio gracias al apoyo de Vox. El socialista asegura que sus propuestas buscan “pasar de la propaganda a la gestión”, priorizando inversiones que se puedan ejecutar en 2026.
Las enmiendas planteadas por el PSOE buscan concretar una de las mayores partidas del presupuesto, la partida para el asfaltado en Castrillón, para la cual se destinarán 700.000 euros. “Queremos evitar la indeterminación del gasto y garantizar su ejecución efectiva”, subraya López. Otra de sus propuestas trata de sustituir inversiones “sin proyecto” por “actuaciones ejecutables”. Su idea pasa por cambiar las partidas para la eficiencia energética en Salinas o la cubierta de un parque de Piedras Blancas para destinar esos recursos al saneamiento de San Adriano o la renovación de las ventanas del colegio El Campiello.
“El PP vuelve a presentar inversiones sin proyecto técnico, sabiendo que son imposibles de ejecutar en plazo”, critica López, que recuerda que “traer el presupuesto a pleno a finales de marzo hace que hasta mayo no puedan utilizarse las partidas, lo que hace inviable desarrollar inversiones que ni siquiera tienen redactado el proyecto”. “Lo que planteamos es sentido común: si no hay proyecto, no hay obra. Y si no hay obra, lo que hay es humo. Con este presupuesto el PP demuestra que no tiene un proyecto de municipio. Lo que hace es una maniobra para parecer que hace algo en los 14 meses que faltan hasta las elecciones de mayo de 2027. Puro electoralismo”, sentencia el portavoz socialista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa