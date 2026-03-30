Vecinos de Castrillón denuncian que la carretera de La Plata se convierte en un "rally" cada fin de semana

Los vecinos del entorno de la carretera de La Plata, en Castrillón, están hartos de que el vial que da acceso a varias localidades como Ferralgo, San Martín de Quiloño y La Plata "se convierta cada fin de semana en un rally". Los residentes en la zona han denunciado que, al menos cada viernes y cada sábado, no pocos vehículos circulan "a grandes velocidades" por este tramo que une Avilés con Castrillón.

Por eso han reclamado una mayor vigilancia de la Guardia Civil o la instalación de radares para que los conductores respeten la señalización. La reclamación llega después de que el pasado sábado, un vehículo consiguiera romper el cercado de una finca tras discurrir, según el testimonio de los vecinos, a gran velocidad.

La asociación vecinal que preside Montse Rodríguez ha querido recordar que el vial en cuestión es "la única carretera por la que entran, salen y circulan" los vecinos de las poblaciones de La Plata, Ferralgo y San Martín de Quiloño para acceder a sus viviendas. "Es el acceso que tenemos y con el paso del tiempo se está convirtiendo en un peligro, estamos cansados de decirlo", señaló Rodríguez.

Noticias relacionadas

Esta entidad vecinal ha alertado en numerosas ocasiones de la necesidad de reparar el firme de este transitado vial dada la cantidad de accidentes que se producen y no solo en días de lluvia. "Todo suma pero es que las velocidades que alcanzan algunos vehículos suponen el principal problema vial de esta carretera, que la Guardia Civil tome cartas en el asunto y haga un control más exhaustivo, con controles, radares u otro tipo de medidas", concluyó Montse Rodríguez.