Castrillón aprueba un presupuesto "muy trabajado" con proyectos "que serán la envidia de otros concejos": "Trabajaremos intensamente por ejecutar los casi nueve millones de inversión", asegura el PP

Tras certificar el apoyo de Vox, el PP de Castrillón ha conseguido sacar adelante su propuesta de presupuestos para 2026. Las cuentas, que superan los 29 millones, no obtuvieron el respaldo ni del PSOE ni de Izquierda Unida. El equipo de gobierno también sacó adelante sus tres modificaciones presupuestarias sobre las cuentas vigentes. En la primera de ellas, de cinco millones de euros, el PSOE se abstuvo tras no prosperar sus dos enmiendas sobre asfaltados y las obras de saneamiento de San Adriano, mientras que IU votó en contra. En la segunda modificación presupuestaria, cercana al millón, los dos partidos de la oposición se abstuvieron, mientras que en la última, de 82.000 euros, destinada al Patronato de Deportes, el PP tuvo el apoyo de todos los grupos municipales. “Trabajaremos intensamente por ejecutar los casi nueve millones de inversión previstos, la mayor cifra de la historia del concejo, en beneficio de todos los vecinos del concejo”, aseguran desde el equipo de gobierno.

“Es un presupuesto muy trabajado”, defendió Nuria González-Nuevo, portavoz popular, quien destacó algunas propuestas como la mejora del alumbrado navideño o el incremento en la subvención para la organización de festejos locales. “La concejala tiene proyectos que, si salen adelante, serán la envidia de otros concejos”, reveló. Para contestar a los ataques por la falta de inversión en personal, la teniente de alcalde señaló que “hemos dotado de efectivos a Secretaría, al Área Técnica y se dotará en Servicios a la Ciudadanía”. También apuntó que, en materia de Urbanismo, se destinarán 168.000 euros.

Las críticas por parte de la oposición se centraron en el poco margen que tiene el equipo de gobierno para ejecutar sus inversiones. “Van tarde y es una pena, porque tienen mayoría para sacar antes el presupuesto. No son unas cuentas creíbles. Bajan un millón de euros el capítulo de personal, siguen sin reforzar los departamentos colapsados”, apuntó Iván López, portavoz socialista, que destacó que “destinar 50.000 euros en políticas de vivienda son migajas”. “El problema no son las cuentas, es la gestión. Han tenido tres años y el resultado es claro, Castrillón está parado”, subrayó.

Yasmina Triguero, portavoz de Izquierda Unida, comparó la propuesta presupuestaria del PP con “quien quiere sacar el curso teniendo suspensas todas las asignaturas”. “El gobierno miente con los ingresos, suben los impuestos a pesar de que presumen de lo contrario. Sube la basura, el IBI y la plusvalía. La recaudación aumenta”, reveló la exalcaldesa, quien indicó que “el presupuesto no va a poder ejecutarse sin saltarse todas las reglas”. Triguero también lamentó la falta de política urbanística. “Es algo que necesitamos y no se ha desarrollado ni el PGO ni los planes parciales”, sentenció.

"Buenos proyectos" para Castrillón

Los plazos para ejecutar las partidas también centraron el debate sobre las modificaciones presupuestarias. El PSOE planteó dos enmiendas a la primera de ellas, de más de cinco millones de euros, sin éxito. “Hay mucha promesa, pero poca ejecución. Es una carta a los Reyes Magos. Muchas de las propuestas no van a poder sacarse adelante porque no cuentan con proyecto. Lo único que pedimos es que lleven a cabo aquellas que ya tienen proyecto, lo otro es todo humo”, señaló López. Mar González, concejala de IU, calificó la modificación presupuestaria como “un brindis al sol y una concesión a las peticiones de Vox”. “Llevan dos años con el Valey cerrado, con las obras de la Mina de Arnao, y pretenden sacar adelante en ocho meses cinco millones en obras. Son el alumno malo que quiere aprobar todo a última hora”, indicó. González-Nuevo, por su parte, se defendió de las acusaciones asegurando que las propuestas “son temas aportados por los técnicos”. “Son proyectos buenos para Castrillón, algo que parece que no soportan. Hemos pasado unos años muy complicados gracias a ustedes, pagando certificaciones y pagos anteriores”, dijo en mención a la oposición.

Uno de los puntos más calientes del pleno fue el debate en torno al plan de subvenciones y, en especial, a la no incorporación de subvenciones para la cooperación internacional. “Siempre defendimos que no estamos para tramitar la cooperación internacional, como dice Cepi [por Ángel García, Alcalde de Siero]. Hemos dotado de 7.000 euros de ayuda al Sáhara, 10.000 para Cáritas y hemos dado una subvención a la Hermandad de Donantes de Sangre, por ejemplo”, explicó González-Nuevo, que alertó de que “utilizar este tema como arma arrojadiza es populista”. Rafael González, portavoz de Vox, se mostró alineado con la popular. “Nosotros entendemos la cooperación internacional desde el ámbito regional o nacional. No nos parece una labor que el Ayuntamiento tenga que acometer, es mejor dedicarnos a la cooperación local. Son chiringuitos montados de una época pasada que no tienen ninguna razón de ser”, afirmó.

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Noemí Martín, concejala de IU, aseguró que esta decisión “es una concesión a Vox” y subrayó que “es populista decir que no se puede hacer cooperación internacional porque hay necesidades en Castrillón”. “Se le ha dado la estocada final con esta decisión”, arremetió. López, por su parte, cree que este movimiento “es un recorte ideológico”. “Hay partes del plan de subvenciones con los que estamos de acuerdo, como los bonos para el comercio, pero estamos rotundamente en contra de que se elimine la subvención a la cooperación internacional”, apuntó. El socialista prometió que, si su partido vuelve al equipo de gobierno, “será una de las cosas que recuperaremos”.