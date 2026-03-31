Condenan a 13 años de cárcel a un hombre por violar a su hija (de 11 años) en Avilés durante sus permisos carcelarios

Una auténtico infierno en la tierra. Eso es lo que le tocó vivir a una niña avilesina que fue agredida sexualmente en reiteradas ocasiones por su padre cuando solo tenía 11 años. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratifica una condena de prisión de 13 años para el progenitor, que tenía antecedentes por otra agresión sexual y violencia de género. "Más que un resarcimiento, esto lo que supone es un alivio para la víctima, porque sabe que al menos el agresor está en la cárcel", explica Celso García, abogado de la acusación particular.

Según consideró probada la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, los hechos tuvieron lugar en 2015. En aquella primavera, el progenitor, que cumplía una pena de prisión por un delito de agresión sexual, comenzó a disfrutar de permisos carcelarios. Los pasaba en casa de su madre, en Avilés, a la que también acudían sus dos hijas, que por entonces tenían 14 y 11 años: la primera era su hija biológica y la segunda no, pero estaba legalmente reconocida.

Fue en esa época cuando comenzó el infierno para la más pequeña. Cuando se iba a duchar, tal y como reconoce probado el fallo, el padre entraba habitualmente en el baño a echarle crema, momento que aprovechaba para tocarle los pechos, los muslos y la zona genital, llegando a introducirle los dedos en la vagina. Cuando ella trataba de apartarse, él la insultaba y le pegaba bofetadas, mismo castigo que empleó cuando un día trató de penetrarla, algo que la niña logró evitar con su oposición.

Ante la gravedad de los hechos, la pequeña decidió contárselo a su hermana mayor, que le confesó que ella también había sido víctima del mismo tipo de agresiones. Las niñas decidieron entonces acudir a su abuela, pero no encontraron el apoyo que esperaban en ella. Tal y como declararon el juicio, la abuela les advirtió para amedrentarlas que si decían algo de lo ocurrido "irían a un centro". Ante esta situación de desamparo, las menores se lo contaron a una amiga y, a continuación, a su madre, que les prohibió regresar al domicilio de la abuela. Fue ahí cuando finalizaron las agresiones. Ya era 2016.

La gravedad de los hechos dejaron importantes secuelas en la niña, que padece sintomatología de tipo somático y ansioso-depresivo e inestabilidad emocional con frecuentes crisis de larga duración que han requerido de tratamiento psicológico y psicofármacos. La joven, que además trató de quitarse la vida en varias ocasiones, denunció los hechos cuando cumplió los 18 años, coincidiendo con el fallecimiento de su madre que, dijo, temía a su padre.

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Por todos estos hechos, la Audiencia Provincial decidió condenar a 12 años de prisión al padre, por un delito de abuso sexual con acceso carnal y prevalimiento a menor de dieciséis años y un delito de maltrato en el ámbito familiar, con el agravante de la reincidencia en ambos casos; y a un año más por un delito de maltrato en el ámbito familiar. Asimismo, el tribunal impuso una orden de alejamiento de 500 metros sobre la víctima durante 15 años, y al pago de una indemnización de 20.000 euros. El agresor presentó recurso a la sentencia, que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.