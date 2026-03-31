Una escuela de natación adaptada y un campus de verano, nuevos proyectos deportivos en Avilés para la integración del sector de la discapacidad física
El proyecto busca dotar de herramientas de nado a sus participantes para una futura independencia en el medio acuático, y abrir la puerta al entrenamiento y tecnificación a la competición a aquellos nadadores que lo deseen
C.J.
La Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA) han suscrito un convenio de colaboración que permitirá crear en Avilés una escuela de natación adaptada y un campus de verano de deporte adaptado.
El acto de rúbrica del acuerdo ha tenido lugar este martes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, y en él han participado el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, y la directora técnica de FEDEMA, Beatriz Álvarez Valderrama.
Es objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención a FEDEMA por parte de la FDM, por importe de 8.000 euros, destinada al desarrollo de los fines propios de la entidad, promoviendo la práctica y desarrollo de la actividad deportiva entre las personas con discapacidad física en Avilés, como medio de integración y normalización social adaptada.
La labor de FEDEMA será la de desarrollar un proyecto deportivo con la creación de la Escuela de Natación Adaptada “Villa de Avilés” en un contexto diferente a la actividad existente en la oferta municipal.
En este sentido, se busca dotar de herramientas de nado a sus participantes para una futura independencia en el medio acuático, así como abrir la puerta al entrenamiento y tecnificación para una futura competición a aquellos nadadores y nadadoras que así lo deseen y tengan condiciones para ello.
La Escuela estará dirigida a las personas con discapacidad física y parálisis cerebral o daño cerebral adquirido con afectación motórica, en un rango de edad que abarca desde los 3 a los 25 años, si bien por encima de esa edad, y según casos puntuales, se analizaría cada situación para su incorporación o no a la actividad.
Se incorpora igualmente al convenio el Campus de Verano de Deporte Adaptado “Villa de Avilés”, destinado a niños, niñas y jóvenes con discapacidad física entre los 8 y 20 años, que se desarrollará en la ciudad durante la primera semana de julio.
La razón de ser de FEDEMA viene determinada por el desarrollo de proyectos de escuelas deportivas, educativos y sociales que favorezcan la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte. En este contexto, el Campus de Verano surge de la necesidad de dar cobertura a los periodos vacacionales con actividades deportivas adaptadas, en un espacio seguro, accesible y de convivencia, adaptado a las necesidades de cada participante, algo que actualmente no existe dentro del
Suscríbete para seguir leyendo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
- Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
- Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
- Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo