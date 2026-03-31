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Una escuela de natación adaptada y un campus de verano, nuevos proyectos deportivos en Avilés para la integración del sector de la discapacidad física

El proyecto busca dotar de herramientas de nado a sus participantes para una futura independencia en el medio acuático, y abrir la puerta al entrenamiento y tecnificación a la competición a aquellos nadadores que lo deseen

Un momento de la firma del acuerdo

Un momento de la firma del acuerdo / A.A.

C.J.

Avilés

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA) han suscrito un convenio de colaboración que permitirá crear en Avilés una escuela de natación adaptada y un campus de verano de deporte adaptado.

El acto de rúbrica del acuerdo ha tenido lugar este martes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, y en él han participado el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, y la directora técnica de FEDEMA, Beatriz Álvarez Valderrama.

Es objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención a FEDEMA por parte de la FDM, por importe de 8.000 euros, destinada al desarrollo de los fines propios de la entidad, promoviendo la práctica y desarrollo de la actividad deportiva entre las personas con discapacidad física en Avilés, como medio de integración y normalización social adaptada.

La labor de FEDEMA será la de desarrollar un proyecto deportivo con la creación de la Escuela de Natación Adaptada “Villa de Avilés” en un contexto diferente a la actividad existente en la oferta municipal.

En este sentido, se busca dotar de herramientas de nado a sus participantes para una futura independencia en el medio acuático, así como abrir la puerta al entrenamiento y tecnificación para una futura competición a aquellos nadadores y nadadoras que así lo deseen y tengan condiciones para ello. 

La Escuela estará dirigida a las personas con discapacidad física y parálisis cerebral o daño cerebral adquirido con afectación motórica, en un rango de edad que abarca desde los 3 a los 25 años, si bien por encima de esa edad, y según casos puntuales, se analizaría cada situación para su incorporación o no a la actividad.

Se incorpora igualmente al convenio el Campus de Verano de Deporte Adaptado “Villa de Avilés”, destinado a niños, niñas y jóvenes con discapacidad física entre los 8 y 20 años, que se desarrollará en la ciudad durante la primera semana de julio.

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