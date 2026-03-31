A la espera de nuevas ofertas, el Puerto de Avilés es el único interesado por ahora en los terrenos de Baterías

El Puerto de Avilés ha formulado -tal como había anunciado- su manifestación de interés por los suelos de Baterías. La Autoridad Portuaria oficializó ante Sepides -el propietario de suelo- este pasado 25 de marzo su intención de convertirse en propietario de las más de 33 hectáreas de la antigua coquería, aún pendientes todavía de finalizar los trabajos de descontaminación.

Este último día de marzo, pendiente todavía de la recepción de propuestas hasta medianoche, solo el Puerto había dejado por escrito -y comunicado- su intención de hacerse con todo el ámbito para garantizar nuevos espacios para el crecimiento portuario y de sus clientes, además de para la captación de nuevas actividades industriales, como manifestaron tras el último consejo de administración. "El proyecto del Puerto de Avilés para el suelo de Baterías será tractor y creará empleo”, manifestó entonces su director Ramón Muñoz-Calero.

A la espera de que se dé a conocer si ha habido o no nuevas manifestaciones de interés en estos 20 días que se dieron en Sepides para recibir propuestas, por el momento sin oferta económica alguna, en esta fase los interesados únicamente debían identificarse, pero no podían incluir referencias a plazos, contraprestaciones o condicionamientos de cualquier índole.

Lo que queda por aclarar es si finalmente la empresa pública estatal que es la dueña de los terrenos asumirá el coste de descontaminación para su posterior urbanización, tareas sobre la que no existe estimación de costes por el momento.

El ámbito a comercializar está actualmente distribuido en tres parcelas, una de 259.414 euros metros cuadrados, otra de 65.698 y una tercera de 2.341.

Las condiciones y criterios de valoración se recogerán y publicarán en un posterior pliego de comercialización, una vez se confirme el interés del mercado por adquirir la totalidad del ámbito.

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Lo que Sepides quiere valorar con estas consulta pública es el alcance del interés en la adquisición de los terrenos para plantear después si es necesario enajenar o no los más 330.000 metros cuadrados como una única unidad de desarrollo.