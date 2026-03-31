Florentino Cuétara, ahora edil no adcrito, sigue de portavoz del PP de Gozón, según la web del Ayuntamiento

La crisis del PP de Gozón ya está zanjada tras el terremoto del último mes en el que tres ediles se pasaron al grupo de no adscritos y el partido tuvo que tirar hasta de los reservas para mantener sus cuatro asientos en el salón de Plenos, de los siete obtenidos en las urnas. Sin embargo, en la web del Ayuntamiento de Gozón el PP mantiene no siete concejales que fue los que consiguió en las urnas, sino seis. Y es más, Florentino Cuétara sigue de portavoz municipal popular y eso que fue uno de los primeros en pasarse a los no adscritos el pasado 20 de febrero.

La sección de la web municipal dedicada a la Corporación municipal fue actualizada, al menos, después de la ruptura del pacto de gobierno del PSOE e IU. Eso ocurrió a finales de febrero. Los concejales socialistas tienen ya sus áreas definidas en la web, también los ediles de IU tienen su nombre asociado a una foto, si bien no indica quién es el portavoz pero sí son identificados.

Con el PP no ocurre lo mismo. Florentino Cuétara sigue de portavoz municipal y Patricia Suárez también es miembro de la corporación como edil popular. También figuran en ese listado Adelaida Velarde y María Jesús Fernández, que fueron las últimas ediles del PP que presentaron su dimisión. Cuétara y Suárez ahora forman parte del grupo de los no adscritos como le ocurre a Jorge Calderón. Calderón ni siquiera figura en ese listado ni como edil popular, que lo fue desde la primavera de 2024 hasta el pasado 23 de febrero que fue cuando decidió dejar de ser concejal del PP.

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La portavoz del PP ahora es Ángela Ochoa y Sergio Heres es el único concejal que se mantiene desde principios del mandato. Según la web municipal, la corporación gozoniega tiene dieciséis concejales en vez de 17, como le corresponde. Y eso no tiene que ver con la crisis interna del PP. Los dos nuevos ediles de esta formación que sustituirán a las últimas dos dimitidas, Noelia Alonso y Marcos Castañeda, prometerán su cargo como nuevos miembros de la Corporación el próximo mes de abril.