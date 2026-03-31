Los hoteles de Avilés, hasta la bandera para Semana Santa, gracias al turismo nacional y la elevada afluencia de peregrinos

Para Semana Santa los hoteles de la ciudad ya contaban con estar llenos casi completamente. Sobre todo porque "ya comienza la temporada del Camino de Santiago y hay cada vez más peregrinos", apunta uno de los empleados del hotel Don Pedro, Marcial Vega, algo que eleva la presencia de turistas internacionales: "Tenemos alemanes, americanos y daneses". "Contamos con un gran grupo que nos ha llenado y se cogió toda la semana", lo que indica que son turistas que llegan a la ciudad con el objetivo de disfrutar de la oferta avilesina en Semana Santa.

Algo parecido ocurre en el hotel Alda Palacio Valdés, aunque "nuestros huéspedes son la mayoría de Madrid", cuenta uno de sus recepcionistas, Pelayo Díaz. Al igual que en años anteriores "de miércoles a viernes estamos prácticamente llenos", pues los clientes se encuentran propuestas para hacer turismo por la ciudad. Desde el hotel Palacio de Avilés, su directora Konchy Gómez cuenta que "a pesar de que tenemos momentos más flojos, estamos de camino al lleno con perfiles bastante variados". Asimismo, afirma que "antes todas estas reservas solían ser más de última hora. Ya no se da ese caso y casi todos se están quedando entre dos y tres días", finaliza.

En clave de acampadas, en el camping Las Gaviotas, en el concejo de Castrillón, aseguran que a partir de este miércoles el alojamiento está "bastante completo", indica su directora, Laura Arias. Sin embargo, dependen del tiempo para llenar todas sus parcelas. En cuanto al tipo de cliente, "suelen ser de las comunidades limítrofes, aunque para las parcelas, el turista que predomina es el regional", añade. Y aunque sea de miércoles a domingo los días con más demanda, "casi todos ellos aseguraron su reserva con antelación, ya que cada vez se nota más cómo crece este tipo de turismo fuera de temporada", concluye.

El gerente del Yanik, Mariano Mier, sujetando la tapa de su establecimiento. / Mario Canteli / LNE

"Pruebas cosas nuevas, visitas distintos locales y, además haces turismo por todas las calles de la ciudad". Estas son algunas de las razones que aportan los hosteleros locales para disfrutar de la novena edición de las Tapas de las Cofradías, unas jornadas en las que nueve establecimientos participan con su propia receta, haciendo honor a estas fiestas con unos pinchos únicos. Y es que "la acogida siempre suele ser muy buena, sobre todo de cara al fin de semana, cuando más gente hay por las calles", cuenta la propietaria del Tuercebotas, Ángela María Núñez.

Su negocio quiso representar el color de Jesusín de Galiana, cuya capilla se encuentra justo a su vera: "Tenemos un hummus astur, hecho con fabes blancas, en vez de garbanzos, y mezclado con remolacha para darle el color morado que representa el paso de Jesusín", explica. Han participado todos los años y, aunque vaticina una buena Semana Santa, "todo dependerá de lo que más le llame la atención al cliente y el tiempo que haga".

Bacalao al pil pil con chips de patatas de la vinoteca Sal de Vinos. / Mario Canteli / LNE

Dolores Sánchez fue la primera clienta en probar la tapa de la vinoteca avilesina Sal de Vinos, un bacalao al pilpil con chips de patata "que no está para nada salado y muy, muy bueno". También quiso felicitar la iniciativa, pues "al igual que Avilés es precioso de ver, su gastronomía es de la misma manera deliciosa".

No se trata del primer año que la vinoteca participa en las jornadas con esta tapa, pues "siempre ha tenido muy buena acogida y los clientes la demandan", asegura su gerente Rafael Bonilla. Además, "siendo Semana Santa quisimos que el protagonista de la tapa fuese el bacalao". Y aunque a veces cambia su receta, "la acogida es igual de buena, porque con las procesiones hay mucho vino y tapeo", apunta el gerente.

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La dueña del bar Tuercebotas, Ángela María Núñez junto a su tapa de hummus astur. / Mario Canteli / LNE

Lo mismo opina Mariano Mier, gerente del restaurante Yanik, que "desde este pasado fin de semana ya vemos que hay mucha más gente, pero sabemos que todavía queda mucha por venir". Su tapa contiene hojas de parra rellenas de cordero con arroz y especias, junto a una salsa de yogur con pico de gallo, manzana, mango y brotes de mostaza picante. "La gente va a los bares, hacen procesiones de tapas y prueban los distintos establecimientos, comparando todas las recetas de una manera muy positiva", afirma.